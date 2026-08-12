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¿Qué pasa en el Hospital Mental? Médicos denuncian retrasos en sus pagos y falta de medicamentos

Trabajadores del Hospital Mental de Antioquia María Upegui (HOMO) realizaron un plantón para reclamar por presuntos retrasos en pagos y denunciar dificultades en el suministro de medicamentos.

  • Médicos, psiquiátras, trabajadores de enfermería y del área farmacéutica del Hospital Mental de Antioquia (HOMO) realizaron un plantón para exigir sus pagos. Foto: Manuel Saldarriaga y cortesía.
    Médicos, psiquiátras, trabajadores de enfermería y del área farmacéutica del Hospital Mental de Antioquia (HOMO) realizaron un plantón para exigir sus pagos. Foto: Manuel Saldarriaga y cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En la mañana de este miércoles 12 de agosto, los trabajadores del Hospital Mental de Antioquia María Upegui (HOMO) realizaron un plantón desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m. en las instalaciones de la institución para expresar su inconformidad por la situación laboral y asistencial que, según denuncian, atraviesa el centro de atención en salud mental.

“Nuestro salario es necesario. Quincena ya. Queremos nuestro pago”, gritaban psiquiatras, médicos, trabajadores de enfermería y del área farmacéutica, quienes recordaron que, además de cuidar la salud de sus pacientes, también tienen la responsabilidad de cuidar a sus familias.

Con carteles y consignas improvisadas, reclamaron presuntos pagos pendientes y piden respuestas frente a la situación que afecta a los trabajadores y, según sus denuncias, la atención de los pacientes.

Entérese: Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó

Según informó Caracol Radio, Agremiasalud, la organización que representa a buena parte del personal médico y asistencial de dicho hospital, sostiene que existen obligaciones pendientes desde abril.

Algunos trabajadores aseguran que tienen faltantes correspondientes al pago de junio y que aún no han recibido la quincena de julio. También denuncian retrasos en una compensación semestral y en los aportes a cajas de compensación familiar.

Sumado a esto, los trabajadores denuncian un desabastecimiento de medicamentos, principalmente antipsicóticos, que se habría extendido durante más de un mes. Estos fármacos son fundamentales para el tratamiento de pacientes con trastornos como esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar.

Tanto los trabajadores como Agremiasalud aseguran que las dificultades para acceder a los tratamientos habituales estarían contribuyendo a la descompensación de algunos pacientes, lo que termina aumentando las consultas en el servicio de urgencias psiquiátricas.

Sin embargo, frente a las denuncias, existe una versión diferente por parte de la administración del Hospital Mental. En un comunicado, el HOMO aseguró que se encuentra al día con la totalidad de las obligaciones económicas adquiridas con Agremiasalud.

La gerente del Hospital Mental de Antioquia, Adriana Patricia Rojas Eslava, afirmó que la institución está comprometida con los trabajadores y llamó a Agremiasalud a ponerse al día con sus compromisos.

La administración también señaló que adelanta acciones jurídicas y administrativas para buscar la terminación unilateral del contrato con Agremiasalud y gestionar la contratación directa con otra agremiación o entidad que ofrezca garantías y obligaciones laborales para sus colaboradores.

El hospital explicó que la diferencia entre las partes también estaría relacionada con la forma de contabilizar los tiempos de pago. Mientras Agremiasalud toma como referencia la prestación efectiva del servicio y las condiciones bajo las cuales presentó su propuesta, el hospital utiliza como referencia la fecha de radicación definitiva de las facturas, después de la revisión de soportes y aprobación de la interventoría.

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EL COLOMBIANO conoció que, después del plantón, el hospital hizo una reunión con los interesados para acordar soluciones a las dificultades laborales y asistenciales denunciadas.

El HOMO es el eje principal de la red pública de atención psiquiátrica y psicológica especializada. Tiene la única unidad pública de salud mental pediátrica del departamento para menores de edad.

Lea más: Alerta en el Hospital San Vicente Fundación Medellín: servicio de urgencias para adultos supera el 300% de saturación

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué protestaron los trabajadores del Hospital Mental de Antioquia (HOMO)?
El personal médico, asistencial y farmacéutico realizó un plantón de cuatro horas para denunciar retrasos en el pago de salarios (faltantes de junio y la quincena de julio), el incumplimiento de aportes a cajas de compensación y un desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos esenciales.
¿Cuál es la postura de la administración del Hospital Mental frente a las deudas?
La gerente de la institución, Adriana Patricia Rojas Eslava, aseguró a través de un comunicado que el hospital se encuentra al día con todas sus obligaciones económicas con Agremiasalud (la entidad que terceriza al personal). Atribuyó la falta de pagos a la gestión financiera interna de dicha agremiación.
¿Qué medicamentos denuncian los trabajadores que hacen falta en el hospital?
Los manifestantes reportaron escasez de fármacos antipsicóticos, indispensables para el tratamiento de pacientes con diagnósticos crónicos como esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Según la denuncia, este desabastecimiento lleva más de un mes y está provocando descompensaciones que saturan las urgencias psiquiátricas.
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