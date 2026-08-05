Alerta en el Hospital San Vicente Fundación Medellín: servicio de urgencias para adultos supera el 300% de saturación

“Con una trayectoria centenaria en la atención de alta complejidad en la ciudad y la región, el Hospital San Vicente Fundación , hoy, en el marco de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud en Colombia, reiteramos nuestra vocación de servir con humanidad, responsabilidad y transparencia”, expresó el líder de Urgencias Adultos, Alejandro Marín Valencia.

Dicha sobrecarga ha hecho que, incluso, haya pacientes que llevan más de cinco días a la espera de la definición de su atención o asignación de cama.

Según informó ese centro médico, es uno de los de alta complejidad más importantes de Colombia y Latinoamérica, ese servicio tiene actualmente una saturación sostenida por encima del 300% de su capacidad operativa y de expansión.

La difícil situación que afronta el sistema de salud colombiano tiene al borde del colapso al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, en su servicio de urgencias para adultos.

El directivo agregó que, a pesar del esfuerzo y entrega del personal médico y administrativo de la entidad, “la persistencia de esta alta demanda limita la oportunidad y afecta los tiempos de atención”.

Añadió que, ante este escenario, el talento humano continúa entregando su mayor esfuerzo para evitar riesgos en la salud y asegurar la mejor atención dentro de las circunstancias actuales.

Marín Valencia, a su vez, hizo un llamado a los entes reguladores, aseguradoras y red de salud, a que ejerzan una priorización estricta en la remisión de pacientes según el nivel de complejidad y la pertinencia clínica.

“Exhortamos a las aseguradoras a fortalecer, activar y promocionar de manera efectiva sus rutas de atención prioritaria, consulta externa y red intermedia para evitar el colapso de los servicios de alta complejidad”, señaló.

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El San Vicente, fundado en 1913, es líder en tratamientos médicos avanzados para pacientes graves y críticos. Cuenta con unidades especializadas en trauma, oncología, neurociencias, trasplantes y atención materno-infantil, y ofrece cobertura y apoyo asistencial a poblaciones vulnerables y de bajos recursos bajo un principio fundacional inclusivo.

“A la comunidad y a nuestros usuarios los invitamos a acudir al servicio de urgencias de alta complejidad únicamente en situaciones críticas que pongan en riesgo inminente la vida. Si su condición de salud no es de extrema gravedad, oriente su solicitud a través de la red de atención primaria o los servicios de cita prioritaria dispuestos por su aseguradora (EPS)”, indicó el médico.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a nuestros colaboradores por su entrega y dedicación, y agradecemos a nuestros pacientes y sus familias por la comprensión ante esta coyuntura. Reafirmamos nuestro propósito con el cuidado de la vida.

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Este centro médico también se destaca por su liderazgo en atención clínica humanizada y su labor docente e investigativa en alianza con la Universidad de Antioquia.