Alerta en el Hospital San Vicente Fundación Medellín: servicio de urgencias para adultos supera el 300% de saturación

La difícil situación que afronta el sistema de salud colombiano tiene al borde del colapso al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, en su servicio de urgencias para adultos.
Según informó ese centro médico, es uno de los de alta complejidad más importantes de Colombia y Latinoamérica, ese servicio tiene actualmente una saturación sostenida por encima del 300% de su capacidad operativa y de expansión.
Dicha sobrecarga ha hecho que, incluso, haya pacientes que llevan más de cinco días a la espera de la definición de su atención o asignación de cama.
“Con una trayectoria centenaria en la atención de alta complejidad en la ciudad y la región, el Hospital San Vicente Fundación, hoy, en el marco de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud en Colombia, reiteramos nuestra vocación de servir con humanidad, responsabilidad y transparencia”, expresó el líder de Urgencias Adultos, Alejandro Marín Valencia.