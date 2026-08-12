Empresarios le proponen al Gobierno De la Espriella trabajar por más seguridad y crecimiento económico

En la apertura del congreso anual de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en Cartagena, Jaime Murra, presidente del Grupo Diana y presidente de la junta de dirección general del gremio, planteó una reflexión sobre el papel del sector privado frente al momento que atraviesa el país.
Murra sostuvo que Colombia entra en una nueva etapa después de un periodo marcado por la incertidumbre y una fuerte división política y social. A su juicio, este escenario obliga a los empresarios a incorporar una nueva variable en sus decisiones: “la variable Colombia”.