Empresarios le proponen al Gobierno De la Espriella trabajar por más seguridad y crecimiento económico

En la apertura del congreso anual de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en Cartagena, Jaime Murra, presidente del Grupo Diana y presidente de la junta de dirección general del gremio, planteó una reflexión sobre el papel del sector privado frente al momento que atraviesa el país. Murra sostuvo que Colombia entra en una nueva etapa después de un periodo marcado por la incertidumbre y una fuerte división política y social. A su juicio, este escenario obliga a los empresarios a incorporar una nueva variable en sus decisiones: “la variable Colombia”.

“Durante mucho tiempo vimos al país como el escenario donde hacíamos empresa. Hoy tenemos que entender algo diferente: Colombia no es simplemente el escenario, es nuestro principal activo”, señaló. El dirigente empresarial explicó que durante décadas las compañías han tomado sus decisiones a partir de factores como el riesgo, la rentabilidad, el costo de capital y la tasa interna de retorno. Sin embargo, consideró que el momento actual exige sumar una pregunta relacionada directamente con el impacto de las decisiones empresariales sobre el país. Según Murra, el futuro de las empresas también depende de las condiciones de la nación en la que operan. La calidad de las instituciones determina la confianza para invertir; la seguridad, las decisiones de crecimiento; la educación, el talento disponible; la estabilidad jurídica, el valor de las inversiones, y la cohesión social, la sostenibilidad de los negocios. “Más que nunca, el empresariado tiene una responsabilidad que va más allá de sus balances financieros. Tenemos la responsabilidad de ayudar a construir país”, afirmó. Murra destacó que Colombia logró superar una etapa de alta tensión y llegar a una nueva fase respetando las reglas democráticas y ejerciendo el derecho al voto. En ese contexto, reconoció el papel desempeñado por las instituciones que, según dijo, resistieron durante los momentos de mayor tensión y contribuyeron a preservar el equilibrio democrático. El presidente de la junta de dirección general de la Andi expresó su reconocimiento a las altas cortes, el Congreso de la República, los organismos de control, las autoridades electorales, los medios de comunicación, el periodismo colombiano y la Fuerza Pública.

“En momentos complejos demostraron que la democracia colombiana tiene bases más sólidas de las que muchos creían”, manifestó. Murra también hizo un reconocimiento especial a Bruce Mac Master y a su equipo en la Andi por el liderazgo ejercido durante los últimos años. A Mac Master le agradeció haber dirigido el gremio “con firmeza, serenidad y una profunda convicción en la defensa de la libertad de empresa y de nuestras instituciones”, así como por mantener una voz independiente en momentos en los que, según Murra, habría sido más sencillo guardar silencio.

“La política no puede volver a ser un asunto ajeno” para los empresarios

Otro de los mensajes centrales de Murra fue la necesidad de que el sector empresarial tenga una participación más activa en los asuntos públicos. El dirigente reconoció que durante mucho tiempo los empresarios consideraron que su responsabilidad se limitaba a producir, generar empleo, pagar impuestos y hacer crecer sus compañías. “Los últimos años nos demostraron que eso no es suficiente”, sostuvo, al advertir que las decisiones públicas determinan las condiciones bajo las cuales las empresas invierten, contratan y producen.

Para Murra, participar no significa hacer política partidista. Significa ejercer responsablemente la ciudadanía, defender las instituciones, promover buenos liderazgos, exigir rendición de cuentas y pronunciarse cuando los principios fundamentales estén en riesgo. Durante su intervención, Murra también felicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el mandato recibido de los colombianos y le deseó éxito en su gestión. Igualmente, reconoció el papel del vicepresidente José Manuel Restrepo, de quien destacó su experiencia, conocimiento económico y capacidad para construir consensos, factores que, según afirmó, contribuyeron a generar confianza en un momento decisivo para el país.

Murra señaló que el nuevo Gobierno tiene una enorme oportunidad, pero también una responsabilidad igualmente grande: gobernar y representar a todos los colombianos, incluidos quienes votaron por una opción diferente. En ese sentido, consideró que una victoria estrecha exige “una virtud por encima de todas: humildad”. “Humildad para escuchar, para reconocer que nadie tiene toda la verdad. Necesitamos autoridad, pero también diálogo. Necesitamos decisiones, pero también instituciones. Necesitamos liderazgo, pero también la capacidad de volver a encontrarnos como sociedad”, expresó.

Empresarios ofrecen trabajo conjunto, pero con independencia

Murra afirmó que la confianza continúa siendo “el activo más importante de cualquier nación” y sostuvo que recuperarla no es una tarea exclusiva del Gobierno. El sector empresarial, dijo, también debe asumir su responsabilidad. Por ello, ofreció al nuevo Gobierno disposición para trabajar conjuntamente, aunque dejando clara la independencia del empresariado. “Apoyaremos lo que consideremos acertado, propondremos alternativas cuando pensemos diferente”, señaló. En su planteamiento, cada actor debe cumplir con su responsabilidad: el Gobierno debe hacer su parte, las instituciones deben continuar haciendo la suya y los empresarios deben asumir la propia.

Al cerrar su intervención, Murra propuso que las empresas incorporen una segunda pregunta a las decisiones que tradicionalmente toman sobre inversión, contratación y expansión. Además de preguntarse cuál es la mejor decisión para cada compañía, planteó incorporar otra: “¿Cuál es la mejor decisión para Colombia?”. Aclaró que poner al país en el centro de las decisiones empresariales no implica sacrificar la rentabilidad ni convertir la actividad privada en filantropía. “No como un acto de filantropía, no como una renuncia a la rentabilidad, sino como una apuesta inteligente de largo plazo”, expresó.

El dirigente empresarial sostuvo que las decisiones de las compañías tienen efectos sobre sus familias, clientes, proveedores y las comunidades donde operan, así como sobre millones de colombianos que, después de la crisis atravesada por el país, necesitan que quienes tienen mayores capacidades estén a su lado. “Porque cuando Colombia mejora todos crecemos”, resumió. Murra concluyó su intervención con un llamado a la unidad y al compromiso del sector privado. Su propuesta es que el congreso de la Andi sea recordado no solo por los debates que genere, sino por las acciones que emprendan los empresarios para contribuir a construir un país “más seguro, más estable, más educado, más próspero y solidario”. “Pongamos a Colombia en el centro de nuestras decisiones”, concluyó. *Periodista enviado especial al Congreso de la Andi en Cartagena. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas