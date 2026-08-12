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Equipo del fútbol profesional se quedará sin estadio durante un mes tras daños causados por el terremoto

El escenario deportivo sufrió varias averías a causa del sismo. Sin embargo, la decisión va más allá de las fallas estructurales.

  • Hasta el mes de agosto no la habilitarían el estadio que solo estaría en óptimas condiciones al mediano plazo. Fotos: AFP y Colprensa
    Hasta el mes de agosto no la habilitarían el estadio que solo estaría en óptimas condiciones al mediano plazo. Fotos: AFP y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Gran parte de Colombia fue afectada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto. La tragedia que ha cobrado varias vidas y que ha colapsado edificaciones fue de tal magnitud que ha desatado una crisis humanitaria y tiene concentrado al país en una sola misión: salvar vidas.

En medio de lo ocurrido, una de las decisiones que se tomó, basándose en las prioridades del país, es la cancelación de todos los partidos del fútbol profesional durante una semana, pues la Dimayor se ha solidarizado con los colombianos e inclusive a nivel internacional, a los equipos que jugaban de local en competencias Conmebol, la Confederación Sudamericana les corrió el encuentro una semana.

Sin embargo, aunque pareciera ser que el fútbol profesional comenzaría este fin de semana con partidos en el país excepto en las zonas afectadas por el sismo, ya a un club de la Liga BetPlay se le informó que no tendrá durante el mes de agosto el estadio habilitado. Se trata de Once Caldas.

La decisión la informó el secretario de Deportes de Manizales, Diego Fernando Espinosa Benjumea, en una entrevista a Win Sports. “Lo que sí se acordó ayer en el PMU con el presidente de la República y el alcalde de la ciudad es que, infortunadamente, en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad”, subrayó el funcionario.

Lea también: Así quedó la Catedral de Manizales tras terremoto de este lunes en Colombia

“No es por el estadio, es porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en apoyar a la ciudad, policía también, tenemos limitaciones y no tendríamos cómo ofrecer un buen servicio para personas y jugadores”, recalcó Espinosa.

Aunque el secretario fue enfático ante el medio citado de que no fue por el estado del Palogrande por lo que se tomó esta decisión, sí informó sobre algunos daños que sufrió el estadio. El escenario tuvo fisuras en camerinos y otros puntos del lugar.

Igualmente, el sistema de iluminación y la pantalla de video, que eran completamente nuevos, presentan fallas en su funcionamiento. Además, el sismo provocó un desplazamiento en los filtros internos de la cancha, destruyendo por completo el sistema de riego por agua.

Manizales, como la gran mayoría del Eje Cafetero, ha sido una de las zonas más afectadas por el terremoto, pues en la capital caldense se han reportado seis fallecidos, 182 heridos y 4.000 damnificados, con graves afectaciones en viviendas y establecimientos educativos.

La situación en la ciudad también ha tocado a los jugadores, pues el día de ayer, el director técnico Hernán Darío Herrera expresó ante ese medio su devastación por la tragedia de Manizales y la región vecina de Pereira, declarando de manera radical su rechazo a reanudar el torneo: “Yo no quiero; hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy”.

Siga leyendo: Medellín envía a Pereira y Manizales ingenieros a revisar edificios golpeados por el terremoto

Preguntas y respuestas

¿Por qué Once Caldas no podrá jugar en Manizales durante agosto de 2026?
Once Caldas no tendrá fútbol profesional en Manizales durante agosto porque las unidades de gestión del riesgo y la Policía están concentradas en atender la emergencia causada por el terremoto, lo que impide garantizar condiciones adecuadas de seguridad y servicio.
¿Qué daños sufrió el estadio Palogrande tras el terremoto?
El estadio Palogrande presentó fisuras en camerinos y otros sectores. Además, el sistema de iluminación y la pantalla de video registraron fallas, mientras que el desplazamiento de filtros internos destruyó el sistema de riego de la cancha.
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