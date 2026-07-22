Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer una serie de hechos violentos que dejaron cuatro personas asesinadas durante el pasado fin de semana en el Oriente antioqueño, una racha de homicidios que se concentró en los municipios de Sonsón, Alejandría y El Carmen de Viboral.

El municipio más afectado fue Sonsón, donde se registraron dos homicidios con pocas horas de diferencia.

Uno de los casos ocurrió en la vereda Río Arriba, donde fue encontrado sin vida un hombre que había sido reportado como desaparecido varios días antes. La víctima, al parecer, presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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Horas después, un segundo homicidio fue reportado en la vereda San Francisco, también en jurisdicción de Sonsón. Allí fue hallado otro hombre presuntamente con impactos de arma de fuego, elevando a dos las muertes violentas registradas ese mismo día en el municipio.

La cadena de hechos violentos también alcanzó al municipio de Alejandría, donde un hombre fue encontrado muerto en zona rural. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la víctima presentaba múltiples heridas causadas con arma de fuego y el caso permanece bajo investigación.