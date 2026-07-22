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Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana

Los cuatro casos ocurrieron en un lapso de apenas tres días, situación que volvió a generar preocupación por el comportamiento de la violencia en esta subregión del departamento.

  • Diversas organizaciones sociales han advertido sobre el incremento de homicidios en algunos municipios del Oriente antioqueño y han solicitado fortalecer las acciones de prevención. Imagen de referencia de un homicidio en el Oriente. FOTO Laura Rosa Jiménez Valencia.
    Diversas organizaciones sociales han advertido sobre el incremento de homicidios en algunos municipios del Oriente antioqueño y han solicitado fortalecer las acciones de prevención. Imagen de referencia de un homicidio en el Oriente. FOTO Laura Rosa Jiménez Valencia.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer una serie de hechos violentos que dejaron cuatro personas asesinadas durante el pasado fin de semana en el Oriente antioqueño, una racha de homicidios que se concentró en los municipios de Sonsón, Alejandría y El Carmen de Viboral.

El municipio más afectado fue Sonsón, donde se registraron dos homicidios con pocas horas de diferencia.

Uno de los casos ocurrió en la vereda Río Arriba, donde fue encontrado sin vida un hombre que había sido reportado como desaparecido varios días antes. La víctima, al parecer, presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Lea más: Clan del Golfo se expandió a 80 municipios de Antioquia en medio del proceso de la paz total

Horas después, un segundo homicidio fue reportado en la vereda San Francisco, también en jurisdicción de Sonsón. Allí fue hallado otro hombre presuntamente con impactos de arma de fuego, elevando a dos las muertes violentas registradas ese mismo día en el municipio.

La cadena de hechos violentos también alcanzó al municipio de Alejandría, donde un hombre fue encontrado muerto en zona rural. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la víctima presentaba múltiples heridas causadas con arma de fuego y el caso permanece bajo investigación.

El cuarto homicidio se presentó en El Carmen de Viboral, donde otro hombre fue asesinado en un sector rural del municipio. Las autoridades realizaron la inspección judicial del cadáver e iniciaron las indagaciones para establecer los móviles y responsables del crimen.

Entérese: Domingo sangriento en el Oriente antioqueño: tres homicidios y tres heridos en un día

Los cuatro casos ocurrieron en un lapso de apenas tres días, situación que volvió a generar preocupación por el comportamiento de la violencia en esta subregión del departamento.

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Diversas organizaciones sociales han advertido sobre el incremento de homicidios en algunos municipios del Oriente antioqueño y han solicitado fortalecer las acciones de prevención, investigación y presencia institucional para contener estos hechos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos homicidios se registraron durante el fin de semana en el Oriente antioqueño?
Las autoridades reportaron cuatro homicidios ocurridos entre el viernes y el domingo en distintos municipios del Oriente antioqueño.
¿En qué municipios ocurrieron los homicidios?
Los casos se registraron en los municipios de Sonsón, Alejandría y El Carmen de Viboral. Sonsón fue el más afectado, con dos asesinatos en un mismo fin de semana.
¿Existe relación entre los cuatro homicidios?
Por ahora no hay confirmación oficial de que los hechos estén relacionados. Las autoridades analizan cada caso de manera individual mientras avanzan las investigaciones.
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