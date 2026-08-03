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Primicia: Él era el exportador de aguacates asesinado afuera de una camioneta blindada en un mall de Envigado

La víctima era propietario de una exportadora de aguacate hass con sede en Guarne hacia distintas partes del mundo. Los homicidas le dispararon en 24 oportunidades, ocasionándole la muerte en el sitio.

  • A Julián Escobar Jiménez, de 38 años lo asesinaron cuando se iba a montar en su camioneta blindada en el parqueadero del mall Viva Las Palmas, a donde lo habrían citado para una reunión. FOTOS: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
    A Julián Escobar Jiménez, de 38 años lo asesinaron cuando se iba a montar en su camioneta blindada en el parqueadero del mall Viva Las Palmas, a donde lo habrían citado para una reunión. FOTOS: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Como Julián Escobar Jiménez, de 38 años, fue identificado el hombre asesinado en el Mall de Viva Las Palmas, en Envigado, cuando se disponía a subirse a su camioneta blindada. Las primeras versiones darían cuenta de que este hombre acudió a este sector para cumplir con una reunión a la que lo habían citado.

El ataque en contra de este hombre ocurrió a las 8:55 de la mañana de este lunes en este mall comercial ubicado en el kilómetro 17 de la vía Las Palmas, en el Alto de las Palmas, luego de que dos hombres que iban en un carro le dispararan en 24 oportunidades, ocasionándole la muerte en el sitio.

Los victimarios escaparon del lugar y abandonaron el carro particular, un Renault Logan, en la glorieta de Sancho Paisa, cerca de un kilómetro del...

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