Policía incautó 5,2 toneladas de marihuana ocultas en un camión en municipio de Antioquia

Durante la mañana del martes 17 de febrero, en la vía Cauyá - Pintada sector El Planchón, en jurisdicción de La Pintada, al suroeste de Antioquia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detectaron un vehículo con placas falsas mientras adelantaban operaciones de rutina, esto justo en un sector de restaurantes. Lea más: A la cárcel por, presuntamente, secuestrar a su pareja en Medellín y exigir $2 millones a su suegra para liberarla Ante la sospecha y la no aparición de los dueños del vehículo, inspeccionaron, y al abrir el camión y ver su interior se toparon con un gran cargamento de estupefacientes: 5,2 toneladas de marihuana, avaluados aproximadamente en $2.000 millones.

De acuerdo con la Policía, con este golpe al narcotráfico se evita la distribución de más de 5 millones de dosis en varias regiones del país. “Es importante que la comunidad reconozca este tipo de cosas. Allí se hace un control permanente, en ese punto de La Pintada, lo cual ha derivado en buenos resultados, tanto este como otros en los que se ha logrado la incautación de municiones y demás”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Otra incautación en el Suroeste antioqueño