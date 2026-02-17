Inadmisible: 529 volquetas de escombros han sido retiradas de quebradas de Medellín desde 2024

Ni en Medellín ni en Antioquia las lluvias han dado tregua, y cada vez son más las emergencias producto de la actual temporada invernal. Algunas de las más comunes son las inundaciones en diferentes barrios de la capital antioqueña por el desbordamiento de quebradas; no obstante, muchos de estos sucesos son evitables, siempre y cuando la cultura pese más que la inconsciencia.
Lea más: No aprenden: los pillaron tirando escombros a una quebrada de Medellín y recibieron dura sanción
Así lo precisó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hizo énfasis en la irresponsabilidad de muchos ciudadanos al arrojar escombros y residuos voluminosos a las quebradas de la ciudad, esto sin ningún tipo de vergüenza ni consideración.