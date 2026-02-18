Agentes de tránsito en Medellín desatan polémica por uso de cascos abiertos y retiro de moto de propiedad privada

Parece que algunos agentes de tránsito de Medellín ni se saben la norma que deben regular, ni se les puede hacer un recordatorio de que ellos también deben cumplirlas. Eso podría concluirse de un video que registró un presunto abuso de autoridad por parte de un grupo de estos funcionarios, que generó debate en redes sociales sobre la forma en que se aplican las normas de movilidad.



En las imágenes se observa cómo un grupo de uniformados se moviliza por una de las calles del occidente de Medellín usando sus cascos abatibles abiertos, hecho que, según la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, está completamente prohibido. Según la norma, estos elementos de seguridad deben usarse con la mentonera totalmente cerrada y asegurada mientras el vehículo está en movimiento.



A raíz del suceso, quien sería un residente del sector grabó la posible infracción y además les recordó a los agentes que lo que estaban haciendo estaba prohibido por la misma norma que ellos deben regular.



Ante el reclamo, un agente de tránsito –identificado al parecer con el número 974– se acercó al ciudadano y en tono desafiante le preguntó de quién era la motocicleta que estaba en una amplia acera de la propiedad desde donde el hombre estaba grabando el suceso.



El hombre le respondió que la moto era suya y es ahí cuando el agente 974 –al parecer de manera arbitraria– tomó la motocicleta y la movió hasta la vía pública, pese a que quien graba le indicó que la estaba sacando de un espacio privado. Lea también: Cogieron a taxista borracho en el parque de Envigado: no tenía pase porque ya lo habían pillado ebrio Luego, otro agente que no se logra identificar tomó fotografías de las placas.



Al parecer, el argumento de los agentes para proceder de esta manera estaría en que la moto supuestamente estaría obstaculizando el paso de peatones. La cuestión es que, como se observa en el video, había una buena distancia entre la acera y donde estaba la moto.





En las imágenes no se alcanzó a observar si la moto fue inmovilizada y si al conductor se le impuso comparendo.



A raíz del suceso, este medio consultó a la Secretaría de Movilidad sobre lo ocurrido y preguntó cuál fue el argumento para retirar un vehículo desde un inmueble sin autorización de su propietario. Asimismo, se indagó si, en caso de haberse impuesto un “parte”, cuál fue el motivo específico y, en caso de inmovilización, cuál fue la causa.



Desde la entidad confirmaron que el suceso sí ocurrió y que se dio en el barrio San Joaquín, al occidente de Medellín.



Desde Movilidad explicaron que la presencia de los agentes en el sector obedecía a controles por reiteradas quejas ciudadanas relacionadas con mal estacionamiento, especialmente de motocicletas en los alrededores del barrio San Joaquín.