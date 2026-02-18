Agentes de tránsito en Medellín desatan polémica por uso de cascos abiertos y retiro de moto de propiedad privada

Parece que algunos agentes de tránsito de Medellín ni se saben la norma que deben regular, ni se les puede hacer un recordatorio de que ellos también deben cumplirlas. Eso podría concluirse de un video que registró un presunto abuso de autoridad por parte de un grupo de estos funcionarios, que generó debate en redes sociales sobre la forma en que se aplican las normas de movilidad.
En las imágenes se observa cómo un grupo de uniformados se moviliza por una de las calles del occidente de Medellín usando sus cascos abatibles abiertos, hecho que, según la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, está completamente prohibido. Según la norma, estos elementos de seguridad deben usarse con la mentonera totalmente cerrada y asegurada mientras el vehículo está en movimiento.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8