Susto en La Estrella: bomberos apagaron carro que se incendió en la madrugada

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el municipio de La Estrella cuando un vehículo se incendió en la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes de los organismos de socorro, la emergencia ocurrió hacia la 1:28 de la madrugada, cuando la Policía fue alertada de un automotor envuelto en llamas.

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La situación ocurrió en inmediaciones del barrio Ferretería, lugar al que se desplazó de inmediato una tripulación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella.