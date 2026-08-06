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Susto en La Estrella: bomberos apagaron carro que se incendió en la madrugada

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades.

  • Momentos de la emergencia ocurrida en La Estrella este miércoles. FOTOS: Cortesía
    Momentos de la emergencia ocurrida en La Estrella este miércoles. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el municipio de La Estrella cuando un vehículo se incendió en la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes de los organismos de socorro, la emergencia ocurrió hacia la 1:28 de la madrugada, cuando la Policía fue alertada de un automotor envuelto en llamas.

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La situación ocurrió en inmediaciones del barrio Ferretería, lugar al que se desplazó de inmediato una tripulación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella.

En el sitio hicieron presencia tres socorristas, apoyados por una máquina contra incendios.

Tal como quedó registrado en varias imágenes, los socorristas lucharon durante varios minutos para controlar las llamas, hasta que lograron extinguir la conflagración.

Luego de concluir con esas maniobras, los bomberos inspeccionaron el área para descartar el riesgo de un derrame de combustible y cualquier posibilidad de que el incendio volviera a activarse.

Finalmente, las autoridades agregaron que el hecho es materia de investigación, para esclarecer si la emergencia fue provocada y quiénes serían los responsables.

Por fortuna, en el siniestro no se registraron personas fallecidas ni lesionadas.

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