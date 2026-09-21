Paramount supera último obstáculo para su megafusión con Warner Bros. tras acuerdo con estados de EE. UU.

Paramount alcanzó un acuerdo con un grupo de estados estadounidenses que buscaban bloquear la fusión con Warner Bros. Discovery, informaron medios de ese país el lunes. La fusión crearía un imperio en Hollywood de televisión, medios y cine.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia ultramillonaria tiene lazos con el presidente Donald Trump, ganó una guerra de ofertas con Netflix en febrero por el control de una serie de activos, incluidos Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.

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La administración aprobó el acuerdo en junio sin demandar cambios en el modelo de negocio. Pero 12 estados presentaron una demanda para bloquear la transacción.

California dirigió el proceso, al que se sumaron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington, todos gobernados por demócratas.

En su queja, aseguraban que la compañía fusionada tendría el control de alrededor del 27% de la distribución de películas estrenadas en salas de cine y un porcentaje similar de la concesión de licencias para canales de televisión por cable.