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Medellín avanza en la movilidad sostenible con 97 nuevos cicloparqueaderos instalados

La idea es que quienes utilizan la bicicleta para ir al trabajo, estudiar o realizar sus actividades diarias tengan un lugar cercano donde dejarla, sin tener que amarrarla a postes, árboles u otros elementos de la vía pública.

  • Obreros del Distrito dan los detalles finales a uno de los nuevo cicloparqueaderos de la ciudad. FOTO: Cortesía
    Obreros del Distrito dan los detalles finales a uno de los nuevo cicloparqueaderos de la ciudad. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 53 minutos
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La Alcaldía de Medellín dio detalles de la entrada en funcionamiento de 97 nuevos espacios para estacionar bicicletas en la ciudad.

Los dispositivos, conocidos como cicloparqueaderos, fueron instalados en diferentes puntos de la ciudad, especialmente cerca de estaciones del Metro, parques y escenarios deportivos.

La mayor cantidad se encuentra en la comuna 12, La América, donde fueron instalados 40 de estos. Otros 40 están ubicados en la comuna 10, La Candelaria; mientras que la comuna 15, Guayabal, cuenta con 17 nuevos espacios para dejar las bicicletas.

La idea es que quienes utilizan la bicicleta para ir al trabajo, estudiar o realizar sus actividades diarias tengan un lugar cercano donde dejarla, sin tener que amarrarla a postes, árboles u otros elementos de la vía pública.

Además, la ubicación de estos espacios permite integrar la bicicleta a otros medios de transporte masivo, como el Metro.

Según detalló la Secretaría de Infraestructura, el Distrito también tiene previsto instalar otros 301 módulos de cicloparqueaderos en 96 puntos durante los próximos meses, con una inversión anunciada de $824 millones.

Lea también: 56 Corredores Verdes oxigenan un millón de m2 en Medellín

Infraestructura también comentó que las obras además incluyeron trabajos de mantenimiento en 38 tramos de ciclorrutas, con el propósito de mejorar las condiciones para quienes utilizan estos corredores diariamente. En total, las intervenciones tuvieron un costo de $3.872 millones.

Con estas nuevas instalaciones, Medellín busca facilitar que más ciudadanos puedan utilizar la bicicleta no solo para actividades recreativas, sino también como una alternativa para sus desplazamientos cotidianos; y más teniendo en cuenta los enormes trancones que se arman en la ciudad cada día.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Dónde están ubicados los nuevos cicloparqueaderos de Medellín?
Los nuevos cicloparqueaderos están ubicados en las comunas 12 (La América), 10 (La Candelaria) y 15 (Guayabal), en puntos cercanos a estaciones del Metro, parques y zonas deportivas.
¿Cuántos cicloparqueaderos nuevos se instalaron en Medellín?
En total fueron instalados 97 cicloparqueaderos: 40 en La América, 40 en La Candelaria y 17 en Guayabal.
¿Cuántos cicloparqueaderos tendrá Medellín en los próximos meses?
Está prevista la instalación de otros 301 módulos de cicloparqueaderos en 96 puntos de Medellín durante los próximos meses. La información suministrada no precisa las fechas exactas de instalación de cada uno.
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