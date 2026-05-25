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Con Luis Díaz a la cabeza, estos son los jugadores más valiosos de la Selección Colombia en el Mundial

La Selección Colombia ya tiene sus 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026. Los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo suman un valor de 298 millones de euros. Conozca el valor de cada jugador convocado.

  • Luis Fernando Díaz cuesta 70 millones de euros según Transfermarkt. FOTO: LUISFDIAZ19
    Luis Fernando Díaz cuesta 70 millones de euros según Transfermarkt. FOTO: LUISFDIAZ19
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, compartió este lunes 25 de mayo los nombres de los 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo 2026. El técnico argentino eligió una plantilla de casi 300 millones de euros, donde el jugador más caro es Luis Díaz con un valor de 70 millones de euros y el de menor valor en el mercado es el guardameta David Ospina con 200.000 euros.

Tener una nómina costosa no garantiza el título; incluso equipos como España, Inglaterra, Francia o Alemania, que superan los 1.000 millones de euros en el valor de plantilla, tienen asegurada la coronación en el Mundial.

Todos los jugadores de la Selección Colombia están por debajo de los 100 millones de euros, sin embargo, hay muchos de ellos compitiendo al más alto nivel. Solamente Luis Díaz está cerca de las máximas estrellas a nivel mundial en cuanto a valor se refiere. A continuación, los 10 jugadores más costosos de la Tricolor según Transfermarkt:

Luis Díaz: 70 millones de euros

Luis Suárez: 28 millones de euros

Daniel Muñoz: 27 millones de euros

Jhon Lucumí: 25 millones de euros

Richard Ríos: 22 millones de euros

Juan Camilo Hernández: 18 millones de euros

Dávinson Sánchez: 16 millones de euros

Jhon Arias: 15 millones de euros

Jorge Carrascal: 11 millones de euros

Jhon Córdoba: 10 millones de euros

Equilibrio en defensa y ataque

En la lista de los 10 jugadores más caros de la selección nacional para el Mundial hay 5 jugadores de ataque, 3 defensas y 2 mediocampistas. Esto deja ver una selección equilibrada, al menos desde los números. De los guardametas, el más costoso es Álvaro Montero, con 2,50 millones de euros.

Los ítems que definen el valor de cada jugador en Transfermarkt son edad, proyección, actualidad, liga donde se desempeña y nivel futbolístico. La edad promedio del equipo nacional es de 30,1 años, quizá un aspecto a mejorar por la importancia de impulsar una nueva generación.

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Para la misma plataforma, Colombia se ubica en el puesto número 21 entre las selecciones más costosas del planeta. Sorprendentemente, Grecia (país que no irá al Mundial) supera a la Tricolor en la posición número 20 con 315 millones de euros.

Lea también: Junto a Luis Díaz, ellos son los 17 jugadores de Colombia que disputarán su primer Mundial

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