Cristhian Mosquera se quedó sin el pan y sin el queso: no fue convocado por España para el Mundial

Su nivel actual es bueno. Ganó la Premier League con el Arsenal rompiendo una racha de 22 años sin conseguirla y está en la final de la Champions League con los Gunners , pero para De la Fuente hay mejores opciones en la zona de zagueros. Los convocados del estratega español para esa posición fueron Aymeric Laporte, Marc Pubill, Pau Cubarsí y Eric García .

El defensor central colomboespañol, Cristhian Mosquera , no fue citado por Luis de la Fuente para la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 . Mosquera, de padres colombianos, parecía tener un lugar entre los 26 elegidos para representar al país ibérico en la cita de este año, esto por las últimas convocatorias a los partidos amistosos ante Egipto y Serbia.

Sin duda, España tiene fondo de armario y muchos jugadores buenos en su posición. A lo que se suma el criterio del técnico de mantener la base que llevó al país ibérico a coronarse en la última Eurocopa.

“Estamos deseosos de seguir con la dinámica de grupo, de familia. A muchos ya los conozco de divisiones menores, como a Pubill”, comentó De la Fuente en rueda de prensa.

Mosquera también tiene proceso de selecciones juveniles con España. Hizo parte de la sub-15, sub-17, sub-21 y la sub-23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

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Este jugador aún puede jugar para la Selección Colombia, debido a que no debuta aún con la absoluta de España en un partido oficial. Lo cierto es que el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, tampoco lo tuvo en cuenta ni para el Mundial ni en convocatorias anteriores.

Un duro golpe para un talentoso defensor que ya debe pasar el trago amargo y enfocarse en lo que será la final de la Liga de Campeones el próximo sábado 31 de mayo ante el Paris Saint-Germain en Budapest. Tiene chances de ser titular como lateral.

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