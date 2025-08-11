Los 212 años de Antioquia se celebraron en un lejano batallón

Una base militar enclavada en el municipio de Ituango, a las orillas del río Cauca, fue el escenario en el que se conmemoraron los 212 años de la Independencia de Antioquia. Hasta allí llegó el gobernador Andrés Julián Rendón para compartir la fecha con los soldados del Batallón de Infantería N° 10 Atanasio Girardot, quienes se encargan de garantizar la seguridad del proyecto Hidroeléctrico Ituango. Le puede interesar: ¿Qué pasó el día en que nació eso que celebramos como antioqueñidad? En un acto sencillo, pero cargado de significado, el mandatario departamental compartió con los soldados un almuerzo y volvió a insistir en su llamado a rodear a la Fuerza Pública, en medio de los tiempos de incertidumbre que viven varias regiones del departamento y el resto del país.

“Hoy es un momento muy triste para el país, por cuenta de lo acontecido con el senador Miguel Uribe Turbay. Yo me contaba entre los que mantuvieron hasta el último momento la esperanza intacta en que se podía recuperar. Es muy triste que otra vez estemos reviviendo esas épocas de magnicidios”, dijo el gobernador. “Hoy es el día en que conmemoramos los 212 años de la independencia de Antioquia y tal vez no hay mejor forma de honrar la memoria de Miguel y el servicio que día a día hacen nuestros soldados y policías que compartiendo un momento con ellos, sencillo, pero solemne, porque ellos son los que han sostenido nuestro departamento, nuestro país”, añadió. Lea también: A la Cuarta Brigada, el Gobierno Nacional la tiene trabajando con las uñas: le quitó 66 millones de pesos La conmemoración del día de la antioqueñidad, en el que se recuerda el día en el que el dictador Juan del Corral declaró la independencia de Antioquia de la corona española –uniéndose así a declaraciones similares emitidas desde Cartagena, Cundinamarca y Venezuela – aparece en medio de un momento convulso para la región y el país. Además del magnicidio del senador Miguel Uribe, Antioquia es una de las zonas del país que enfrenta los embates de un recrudecimiento de la violencia, por cuenta de las disputas territoriales en las que están enfrascadas agrupaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. En medio de ese panorama, el gobernador señaló que el mensaje que como parte de esta fecha se buscaba dar tanto al departamento como al país era el de exaltar a los que defienden el orden democrático y las libertades.

“Unos valientes decidieron liberarse del yugo opresor de la monarquía española y dar vida a lo que hoy conocemos como nuestras instituciones y nuestra democracia. Así que eso es lo que quisimos venir a exaltar hoy acá”, dijo. “Los soldados aquí, en esta base militar de Ituango, precisamente honran su creación misional, cuidando un activo estratégico tan importante como es esta hidroeléctrica que tanto representa para los antioqueños, que es una muestra más de lo que nosotros somos capaces de hacer, de consolidar, no solo en beneficio propio, sino en beneficio de todo el país”, planteó. Siga leyendo: Víctimas por minas antipersona y explosivos se dispararon un 89% en Antioquia A pesar de su importancia para la estabilidad energética del país, Ituango y en general los municipios de la zona de influencia del proyecto de Hidroituango hacen parte de las zonas más críticas en materia de seguridad en Antioquia. En un listado en el que también aparecen municipios del Suroeste antioqueño, el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y el Magdalena Medio, fueron estas zonas las que motivaron que la Gobernación de Antioquia emitiera un decreto de asistencia militar, en el que se pedía no sólo incrementar el pie de fuerza de la Fuerza Pública en el departamento, sino también fortalecer sus operaciones.