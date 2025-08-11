Los 212 años de Antioquia se celebraron en un lejano batallón

Una base militar enclavada en el municipio de Ituango, a las orillas del río Cauca, fue el escenario en el que se conmemoraron los 212 años de la Independencia de Antioquia.
Hasta allí llegó el gobernador Andrés Julián Rendón para compartir la fecha con los soldados del Batallón de Infantería N° 10 Atanasio Girardot, quienes se encargan de garantizar la seguridad del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
En un acto sencillo, pero cargado de significado, el mandatario departamental compartió con los soldados un almuerzo y volvió a insistir en su llamado a rodear a la Fuerza Pública, en medio de los tiempos de incertidumbre que viven varias regiones del departamento y el resto del país.