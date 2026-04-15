Insólito: en una vereda de Dabeiba, Antioquia, los niños reciben clases bajo una carpa

Tras la demolición de una institución educativa en la vereda El Retiro del municipio de Dabeiba, Occidente antioqueño, los estudiantes no tienen más alternativa que recibir sus clases bajo una carpa, en condiciones paupérrimas y expuestos al clima, que por estos días en el departamento pasa de aguaceros a solazos.
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Y es que según los habitantes de este sector, la escuelita, que está adscrita a la Institución Educativa Madre Laura Montoya, fue demolida por la misma comunidad en febrero de este año por un riesgo de colapso que se había identificado en la estructura, teniendo en cuenta que se había construido hace más de 80 años. Esto lo habrían hecho con el objetivo de que se construyera una nueva sede con mejores condiciones.