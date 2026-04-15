Insólito: en una vereda de Dabeiba, Antioquia, los niños reciben clases bajo una carpa

Y es que según los habitantes de este sector, la escuelita, que está adscrita a la Institución Educativa Madre Laura Montoya, fue demolida por la misma comunidad en febrero de este año por un riesgo de colapso que se había identificado en la estructura, teniendo en cuenta que se había construido hace más de 80 años. Esto lo habrían hecho con el objetivo de que se construyera una nueva sede con mejores condiciones.

Tras la demolición de una institución educativa en la vereda El Retiro del municipio de Dabeiba, Occidente antioqueño , los estudiantes no tienen más alternativa que recibir sus clases bajo una carpa, en condiciones paupérrimas y expuestos al clima, que por estos días en el departamento pasa de aguaceros a solazos.

No obstante, a hoy y de acuerdo con la comunidad afectada, ni las autoridades municipales ni departamentales han puesto en marcha el plan para que mejore la condición de enseñanza de los 29 niños perjudicados, quienes sin importar el sol abrasador ni las fuertes lluvias dejan de asistir a sus clases en un lugar más que “improvisado”.

“Hace más de 10 años estamos pidiendo que nos colaboren, que intervengan para que nuestros hijos puedan estudiar bien y en condiciones dignas. No es justo que estos niños, tan pequeños y queriendo aprender, tengan que vivir una situación como esta. Esperamos que en los próximos días las autoridades se pronuncien y puedan empezar las obras de la nueva escuela”, dijo una de las madres de familia afectadas.

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Por su parte, la Gobernación de Antioquia confirmó que ya existe un aval arquitectónico para la construcción del nuevo colegio en esta vereda de Remedios, y que esperan la respuesta de la administración municipal para proceder con el proyecto.

No solo la comunidad de la vereda El Retiro es la que se ve perjudicada por la falta de una nueva escuela. También lo están las veredas El Salado, El Naranjo, La Mesa, La Montañita, Guibanes y otras.

Entre tanto, los 29 estudiantes, 17 de primaria y 12 de secundaria, seguirán recibiendo las clases debajo de la carpa blanca que ya empieza a ser distinguida por muchos en redes sociales, esto hasta que las autoridades tomen las riendas del asunto y empiecen las obras.