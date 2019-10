Intervenir La Candelaria: reto sin fecha de vencimiento

Esa tranquilidad que se respira en ese tramo de Bolívar, sin embargo, se contrapone con la sensación que genera caminar por esa misma carrera luego del hotel Nutibara en dirección a Prado. O recorrer las inmediaciones del parque de Berrío o la carrera 54 (Cúcuta) en lo que llaman el nuevo “Bronx” de Medellín.

En enero de 2016, un Federico Gutiérrez recién posesionado visitó el parque de Berrío y puso un plazo de un mes para recuperar este espacio que concentraba gran parte de los flagelos del Centro: “El mensaje es muy claro, el Centro tiene que ser de la ciudadanía y no de la criminalidad. A partir de hoy tenemos 30 días para recuperar este parque porque acá llegamos y no nos vamos a ir hasta ganar este espacio. La criminalidad es la que se tiene que replegar, no el ciudadano y la actuación será integral, no solo de la Policía. También tenemos otra tarea con la Plazoleta de Botero, el Museo de Antioquia, el parque de Bolívar y los bajos del metro”, prometió en su momento.