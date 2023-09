Para dirimir el asunto, el 15 de septiembre se citaron las partes en el Concejo de Turbo. Allí los ocupantes indicaron que el predio Buenos Aires estaba traslapado en un lote de 50 hectáreas que en marzo de 1965 el señor Rafael Bolívar Acosta le había donado al Hospital San José de Turbo. Y como el hospital no hacía uso del mismo, ellos estaban legitimados para ocupar ese bien.

La cuestión, según los dueños de Buenos Aires, es que el mismo gerente del Hospital de Turbo les señaló que el predio no está inventariado dentro de sus bienes. Y que ni siquiera hay mención del mismo en la transformación del hospital a E.S.E. Francisco Valderrama en 1994.

Además, en el recinto del Concejo el abogado de Buenos Aires expresó sus dudas porque en los documentos oficiales que dan cuenta de la donación el predio aparece como radicado en Carepa, por lo que para él no habría claridad si lo donado está concentrado en su totalidad en la Buenos Aires o en otras partes del Urabá.

“Si hay traslape, de forma inmediata le entregamos las hectáreas al Hospital porque nuestra intención nunca ha sido ocupar una franja que no nos pertenezca. Pero aún así eso no es causal de invadir lotes porque la propiedad queda en el Hospital, el predio no es baldío”, apuntó el directivo.

En la acalorada sesión del Concejo, el corporado conservador Ariel Blanquicet expuso más detalles de la problemática del predio, según la transmisión de la sesión en redes sociales.