Con millonaria inversión, Gobernación de Antioquia pavimentará tramo entre San Vicente y El Peñol

Para mejorar la movilidad de los habitantes del Oriente antioqueño y beneficiar principalmente a los productores del campo de los municipios de San Vicente y El Peñol, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que se pavimentarán 18,1 km de vía entre ambos municipios.

A través de la Secretaría de Infraestructura y mediante el mecanismo de estabilización, el ente departamental invertirá más de $25 mil millones que se adjudicarán, según el cronograma, el próximo 24 de noviembre.

“Es un esfuerzo de la comunidad, de alcaldías locales, en este caso, la de San Vicente y la Gobernación de Antioquia. Es un kilómetro en unas zonas muy pendientes que le mejoran sustancialmente la competitividad a los productores del campo de más o menos cinco veredas. También, hoy estamos haciendo aquí el anuncio de una inversión que habrá de conectar rápidamente al municipio de San Vicente con la zona de embalses hacia El Peñol, básicamente, bajo la modalidad de estabilización, es decir, una inversión cercana a los veinticinco mil millones de pesos”, indicó el mandatario antioqueño.