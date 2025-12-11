Denuncian a MinIgualdad por presunta falsedad en cifras de ejecución de la cartera: “cero resultados, una oportunidad perdida para el país”

La congresista Catherine Juvinao cuestionó al ministro Juan Fernando Florián sobre el porcentaje de ejecución que lleva hasta el momento el Ministerio. Aseguró que Florián ha “mentido públicamente hablando de un 46% de ejecución cuando realmente van en 7%”. También, dijo que le radicó una queja disciplinaria al Ministro ante la Procuraduría por “dos faltas graves como servidor público”, luego de que encontrara que este ha entregado información falsa sobre su cartera.
Estas dos faltas disciplinarias, la representante las cataloga una como grave y otra como gravísima. La primera, por llevar, de forma indebida, el registro de ejecución presupuestal de la entidad. Y la segunda, por suministrar datos inexactos y documentación falsa sobre la cartera, con el objetivo de “conducir error a los congresistas en el trámite de si se revivió o no el Ministerio de la Igualdad”.
“Al parecer todo con usted es una farsa”, cuestionó la congresista sobre el rol que cumple el ministro que dirige la entidad. Afirmó que la designación de Florián desplazó a mujeres que —a su juicio— debieron liderar la cartera. También señaló que el funcionario “miente sin pudor sobre su gestión”.