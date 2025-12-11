x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Denuncian a MinIgualdad por presunta falsedad en cifras de ejecución de la cartera: “cero resultados, una oportunidad perdida para el país”

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, denunció que el ministro Juan Florián ha “mentido públicamente” sobre los resultados que ha presentado de la cartera. Además, anunció que radicó una queja disciplinaria en la Procuraduría en contra del ministro.

  • Juvinao dijo que “la ejecución real de la cartera es apenas del 7%, muy lejos del 40% o 46% reportado por el funcionario”. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
La congresista Catherine Juvinao cuestionó al ministro Juan Fernando Florián sobre el porcentaje de ejecución que lleva hasta el momento el Ministerio. Aseguró que Florián ha “mentido públicamente hablando de un 46% de ejecución cuando realmente van en 7%”. También, dijo que le radicó una queja disciplinaria al Ministro ante la Procuraduría por “dos faltas graves como servidor público”, luego de que encontrara que este ha entregado información falsa sobre su cartera.

Estas dos faltas disciplinarias, la representante las cataloga una como grave y otra como gravísima. La primera, por llevar, de forma indebida, el registro de ejecución presupuestal de la entidad. Y la segunda, por suministrar datos inexactos y documentación falsa sobre la cartera, con el objetivo de “conducir error a los congresistas en el trámite de si se revivió o no el Ministerio de la Igualdad”.

“Al parecer todo con usted es una farsa”, cuestionó la congresista sobre el rol que cumple el ministro que dirige la entidad. Afirmó que la designación de Florián desplazó a mujeres que —a su juicio— debieron liderar la cartera. También señaló que el funcionario “miente sin pudor sobre su gestión”.

La ejecución del ministerio

Según datos del portal de transparencia, que compartió Juvinao, a corte de noviembre, “la ejecución real de la cartera es apenas del 7%, muy lejos del 40% o 46% reportado por el funcionario”.

“¿Por qué Florian presenta estas cifras infladas? Porque él cree que nosotros somos brutos y bobos y no entendemos la diferencia entre recursos comprometidos y recursos ejecutados, que no es lo mismo”, remató Juvinao.

Asimismo, la representante, recordó que en 2023 y 2024 el ministerio dejó comprometidos el “94% y 99%” de los recursos, respectivamente, mientras que la ejecución alcanzó apenas “0,6% y 5%”.

En medio de su acalorada intervención, Juvinao le pidió al ministro que “dejara de mentirle al país y de instrumentalizar algo tan serio como las cifras de ejecución”. Y estableció además que la creación del Ministerio de la Igualdad representaba una oportunidad histórica para atender a mujeres, jóvenes, comunidad LGBTI, habitantes de calle y migrantes, pero que hasta la fecha no se han evidenciado resultados concretos.

La legisladora terminó calificando la gestión de Florián como una “oportunidad perdida para el país”, cuestionando la falta de avances en la entidad desde su creación.

El MinIgualdad envuelto en polémicas

Este pasado domingo, el presidente Gustavo Petro recibió de parte de su hija mayor, Andrea Petro, y de otras personas cercanas, la investigación de EL COLOMBIANO en la que se revela cómo el viceministro de Igualdad trató en muy malos términos a su hija y exesposa (Mary Luz Herrán). Investigación en la que se develó también unas presuntas irregularidades con un contrato de más de $55.000 mil millones de pesos que habría firmado el viceministro.

Esto sucede en medio de las discusiones de si el Ministerio de Igualdad revive o no. Ayer, este diario conoció que el presidente Petro también estaría analizando la salida de Florián, debido al posible hundimiento del ministerio en el Congreso. Asimismo, se estaría evaluando la renuncia a Lida Rodríguez, secretaria general de esa cartera, quien tiene otras quejas y cuestionamientos. “Ella es una de la que más daño le hace al ministerio”, le dijo una fuente bajo reserva a EL COLOMBIANO.

La Corte Constitucional había declarado inexequible la creación de esa cartera y le dio plazo al Gobierno de subsanarlo porque en este momento tiene vigencia hasta el 2026, es decir, cuando se acaba el mandato presidencial. Pero todo indica que el proyecto que busca revivir al MinIgualdad se va a hundir, según la falta de apoyo en varias bancadas.

Lea también: Primicia | Petro sacaría al ministro Florián después de que se hunda esa cartera en el Congreso

Utilidad para la vida