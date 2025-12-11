Presidente de la Corte mantiene su temple: rechazó que el MinJusticia le impusiera la medalla al mérito judicial

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, volvió a mostrar la templanza que ha caracterizado su relación con el Gobierno. En un acto solemne de la Rama Judicial, el magistrado recibió la distinción que le correspondía por mérito, pero rechazó que fuera un funcionario del Ejecutivo quien se la impusiera.
El gesto, sin precedentes, ratificó la posición que ha sostenido durante meses en defensa de la independencia judicial frente a las tensiones originadas por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra las altas cortes.