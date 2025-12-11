Fiscalía evalúa ordenar captura de alias Calarcá, delegado en la paz total de Petro, tras hallazgos en sus celulares

De acuerdo con la funcionaria, el material digital decomisado, hace más de un año, permitió abrir y fortalecer varias líneas de investigación que apuntan a fenómenos de cooptación institucional, tráfico de armas y otras actividades ilícitas asociadas a la estructura de alias Calarcá.

En el curso de estas pesquisas se han practicado tres inspecciones clave. En la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se indaga la posible creación de empresas destinadas a apoyar a las disidencias, en Indumil y en la dependencia de Control de Armas y Municiones. Lea también: ¿Coincidencia o reacción? La Fiscalía acelera procesos en pleno escándalo de ‘Calarcá’ La fiscal confirmó que actualmente tiene cinco líneas de investigación priorizadas, y que a partir del análisis del nuevo material se abrió una sexta, enfocada en posibles casos de desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. En los archivos revisados se encontraron hojas de vida de niños y adolescentes que, según los investigadores, podrían haber sido perfilados para su vinculación a la estructura criminal.

Camargo explicó que el volumen de información incautada obligó a la Fiscalía a realizar una segunda extracción forense para corroborar los primeros hallazgos y recuperar archivos que pudieran haber sido borrados. Este trabajo está siendo adelantado con software especializado y equipos avanzados, en paralelo con el análisis inicial realizado por la Dijín. Lea más: “¿Tiene mujer, hijos?”: crece la indignación por chats que muestran a Calarcá ordenando asesinatos mientras negocia con el Gobierno Aunque la Fiscalía aclaró que aún no hay resultados definitivos de las diligencias, dejó claro que los indicios son suficientemente serios como para evaluar medidas judiciales contra alias Calarcá, en un momento en el que su presencia en la mesa de paz depende directamente de su situación legal. La entidad insistió en que busca acelerar los tiempos de la investigación, tras lo que calificó como una “pérdida sensible de tiempo” en las etapas iniciales del caso.

Alias Calarcá autorizó asesinatos mientras su grupo estaba bajo cese al fuego. Foto: captura de video

Bloque de preguntas y respuestas