Influencer de la Cybertruck capturado en Urabá: estas son las rifas que hacía y su última publicación en redes

Los comentarios en redes sociales cada vez son más por la reciente captura de Javier Arias Stunt, un reconocido influencer que se ha caracterizado por hacer cuantiosas rifas que incluyen desde dinero hasta apartamentos y lujosos vehículos, lo que precisamente ha generado que su actividad sea vista con lupa por parte de las autoridades. En contexto: El famoso influencer de la Cybertruck en Necoclí fue capturado con poderoso arsenal y millonaria suma en efectivo Este sujeto fue detenido el pasado jueves 12 de marzo en el corregimiento El Totumo en zona rural del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, esto tras un operativo conjunto de la Policía, el Ejército y la Fiscalía en el que le fueron incautadas en su inmueble dos pistolas de diferente calibre, 2 escopetas calibre 12, 1 carabina de precisión calibre 22, 1.926 cartuchos y $208 millones en efectivo en billetes de alta denominación. Si bien preliminarmente se le acusa por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, su trabajo pasa más por el tema de las rifas, que viene haciendo ya hace un par de años y en las que miles de personas participan a través de diferentes métodos.

Javier Arias Castañeda paseando en su Cybertruck. Foto: redes sociales

Las rifas de Javier Arias: tan excéntricas como discutidas

El feed de Instagram de Javier Arias es “de todo un poquito”. Su primera publicación data del 1 de marzo del año 2015, en la que se le ve picando una motocicleta Yamaha XT 660 cerca de una de las estaciones del Metro de Medellín. Tal parece que desde joven siempre ha sido un aficionado de los motores, pues a partir de ese momento empezó a colgar más y más videos similares en sus redes utilizando vehículos de alto cilindraje para llevar a cabo esta práctica en diferentes puntos de la ciudad. De a poco fue ganando seguidores hasta alcanzar 1.3 millones de fans en lo que a Instagram se refiere, pero no solo por picar motos y mostrar sus habilidades como piloto. Adicional a sus publicaciones iniciales, empezó a subir contenido más llamativo para la audiencia: desde viajes al Medio Oriente, reuniones con famosos cantantes del género urbano como J Balvin, Reykon, Nicky Jam y, claramente, generosas rifas; esto último fue el gancho ideal para el público que lo seguía desde años antes, como también para quienes fueron llegando en épocas recientes. Amplíe la noticia: Influenciador que se pasea con una Cybertruck por Necoclí es investigado por Coljuegos Los sorteos incluían camionetas, motocicletas, apartamentos, dinero y múltiples aparatos electrónicos. Entre ellas destacan las siguientes: - El 22 de julio de 2024 anunció la rifa de una Mercedes Benz GLE 53 AMG de color negro, e indicó, además, que si el ganador no deseaba la camioneta, se le podía consignar en su cuenta de banco una suma de $500 millones. Cada boleta tuvo un costo de $12.000 pesos, y para participar era necesario comprar un mínimo de 3 tickets. - El 3 de febrero de 2025 hizo el sorteo del “Combo Triple Black”, que incluía una Toyota Hilux 4X4 y una Honda XADV 750. El valor para participar era de $10.000 y, al igual que la anterior, era necesario comprar mínimo tres boletos. Como esas, hizo muchas otras rifas millonarias. Incluso, el 3 de marzo de 2024 publicó un video en el que le regaló 3 motocicletas, y la única condición era que la persona a quien se encontrase le demostrara que lo seguía en sus redes sociales.

Uno de los acontecimientos más virales, sin duda, fue el de la camioneta Cybertruck que Javier exhibió en las calles de Urabá hace poco menos de dos años; un hecho tan sorprendente como particular, teniendo en cuenta que de estas, en aquel entonces, solo había dos en el país. Entérese: Fabricaba hasta 100 minas antipersonales diarias: explosivista del ELN se entregó al Ejército en Antioquia Su última publicación antes de ser capturado fue apenas hace cuatro días, en la que anunció que iba a rifar dos camionetas Mazda, una CX30 y otra CX50, un vehículo Mazda 2, una Yamaha MT-09 Y una Honda XADV 750, un sorteo al que denominó “El Combo Familiar”. Por ello, entidades de juegos de azar empezaron a investigarlo, a raíz de presuntas irregularidades durante los sorteos. “Tiene dos procesos administrativos sancionatorios por presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. El primer proceso se aperturó el 11 de junio contra la empresa ACJ Revolution y Javier Arias como persona natural. El segundo proceso se aperturó el 30 de agosto de 2024, en contra de la empresa Javier Arias Stunt SAS, y de Javier Arias como persona natural. Ambos se encuentran en averiguación preliminar para determinar los presuntos responsables de la operación de juegos de suerte y azar sin autorización”, expresó en su momento Coljuegos. Entre tanto, la investigación al influencer Javier Arias sigue en curso mientras permanece detenido, con muchos detalles y elementos que las autoridades evalúan para determinar si incursionó en algún delito.

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