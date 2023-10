“Yo creo que Antioquia debe apresurarse a resolver conmigo, y con el favor de Dios, los dolores que hoy tienen los antioqueños al rededor de la inseguridad, del hambre, la violencia contra la mujer, pero sin dejar de tramitar lo importante. Levantar nuestra infraestructura vial, que está caída, la educativa, para conectarnos digitalmente. Llevar servicio público a vastas extensiones del territorio antioqueño donde no haya agua potable, como el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño”, dijo el candidato.

“El 95% de los títulos mineros no se explotan, nosotros necesitamos un arreglo institucional, que le permita a los mineros trabajar a plena luz del día” , así que considera de suma importancia a quienes cuentan con títulos mineros, unos alivios económicos, que les permitan tener unas buenas prácticas legales, y así “quedan mamando los ilegales”, dijo.

“Necesitamos también que las unidades hospitalarias tengan verdadera capacidad resolutiva, que alivien en terreno a los enfermos, y lo más importante, el proyecto bandera, el gran diferencial de esta candidatura, es contar con una persona como Federico (Gutiérrez) . Antioquia hace mucho tiempo que no tiene a un alcalde y un gobernador que trabajen conjuntamente” , agregó.

Respuesta que no estuvo lejos de la que brindó, cuando se le preguntó al aspirante sobre la manera como trataría de mejorar la pobreza monetaria y la inseguridad alimentaria del departamento. “Vamos a derrotar el hambre en el primer año de gobierno, a través de un plan departamental de alimentación escolar, el Buen Comienzo que pueda tener presencia en los demás municipios del departamento, comprando localmente”, indicó el candidato. Además de entregar una pensión alimentaria mensual, que garantice la compra de la canasta familiar.

Para el caso de Rendón, le preguntaron por un proceso penal en su contra por la construcción de dos CAI para la Policía cuando fue Alcalde de Rionegro (2016-19), la Fiscalía, que ya pidió una audiencia para imputarlo mañana 12 de octubre, por las presuntas irregularidades que habría cometido. Según datos de la Contraloría, el detrimento patrimonial por la construcción de estas obras es de $1.270 millones de pesos.

El candidato se defendió y dijo que esta investigación arrancó apenas se ubicó punteando en las encuestas. “Ahí están los CAI, ahí están funcionando cuando los entregamos. Aunque no lo están haciendo con los policías que quisiéramos”, explicó Rendón. Declaración que buscó soportar, remitiéndose a la época en la que fue secretario de Gobierno: “un CAI antes funcionaba con 10 policías, hoy lo hace con dos, antes Antioquía tenía 10.000 policías, hoy no tiene 5.000 (...) entonces hagamos la contienda con votos y no con leguleyadas”, concluyó.