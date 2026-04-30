¡Quién sino él! Gol de Francisco Fydriszewski le da agónica victoria al DIM ante Cusco en el Atanasio Girardot

El jugador que más estaba buscando el arco rival, el polaco Francisco Fydriszewski fue el encargado de marcar, a los 87 minutos ante Cusco en el Atanasio Girardot, para desatar la euforia de los 15.671 asistentes.

Hacía unos segundos que el polaco Fydriszewski había alentado a sus compañeros para buscar el gol, y fue él, quien tras pase de Jhon Montaño, logró batir al arquero Pedro Díaz, lo que revive la ilusión del cuadro antioqueño en la Copa Libertadores.

Fydriszewski llega así a tres tantos en la Gloria Eterna, ya que en primera fase se había reportado con goles ante Juventud y Liverpool. Con esta celebración, el delantero se convierte no solo en el jugador del partido, sino el salvador del Poderoso en el torneo internacional.