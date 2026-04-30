Video | Gol de Sebastián Villa con Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

En el mejor año de su historia, el argentino Independiente Rivadavia sigue con puntaje perfecto al golear este jueves a La Guaira de Venezuela, con tanto del colombiano Sebastián Villa, en un debut que sigue dejando bocas abiertas en la Copa Libertadores. Luego de vencer como local al Bolívar de La Paz y Fluminense en su propia versión del Maracanazo, la Lepra mendocina comandada por Villa tuvo como víctima al Deportivo La Guaira, al que superó 4-1 en el Estadio Malvinas Argentinas. La cuenta en Mendoza la abrió de cabeza su goleador, Álex Arce (27’), luego de un bello centro parabólico de Matías Fernández. Sin embargo, en el primer ataque de La Guaira, a los 32’, tras un tiro de esquina que quedó huérfano en el área, Guillermo Ortiz marcó un empate que solo consiguió espabilar al cuadro mendocino.

Justo antes del cierre del primer tiempo, el colombiano Villa se desbordó con su sello característico y recibió una falta dentro del área que transformó en el 2-1. Lejos de aflojar, en la siguiente jugada el propio cafetero robó una pelota en salida que luego sirvió para el segundo de Arce y tercero del local. En el 64’, Arce se ganó el derecho a llevarse la pelota a casa con un remate de cabeza en el borde del área tras desborde y centro de, quién si no, Villa, que mantiene la ilusión de ser incluido en la lista de Colombia para el Mundial 2026. Solo el equipo mendocino y el Corinthians mantienen puntaje perfecto en tres jornadas entre Copa Libertadores y Sudamericana. También le puede interesar: Néstor Lorenzo explicó por qué no convocó a Sebastián Villa: “No soy quién para juzgarlo” “La verdad es que estamos muy felices. Todo lo que está pasando es obra absoluta de los futbolistas, hay un grupo que está muy comprometido y eso es lo que se refleja en el campo”, dijo Berti al final del partido.