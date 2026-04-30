Video | Gol de Sebastián Villa con Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

En el mejor año de su historia, el argentino Independiente Rivadavia sigue con puntaje perfecto al golear este jueves a La Guaira de Venezuela, con tanto del colombiano Sebastián Villa, en un debut que sigue dejando bocas abiertas en la Copa Libertadores.
Luego de vencer como local al Bolívar de La Paz y Fluminense en su propia versión del Maracanazo, la Lepra mendocina comandada por Villa tuvo como víctima al Deportivo La Guaira, al que superó 4-1 en el Estadio Malvinas Argentinas.
La cuenta en Mendoza la abrió de cabeza su goleador, Álex Arce (27’), luego de un bello centro parabólico de Matías Fernández.
Sin embargo, en el primer ataque de La Guaira, a los 32’, tras un tiro de esquina que quedó huérfano en el área, Guillermo Ortiz marcó un empate que solo consiguió espabilar al cuadro mendocino.