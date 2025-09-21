Julio, el hombre más longevo de Colombia, es una celebridad en El Carmen de Viboral

A los científicos del mundo que estudian a los superancianos y los secretos de la longevidad les encantaría conocer al antioqueño don Julio Enrique Saldarriaga Hernández. Don Julio nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, quiere decir que acaba de cumplir 112 años. El Gerontology Research Group (GRG) lo validó como la persona más longeva con vida en Colombia y uno de los dos supercentenarios vivos en el país (que tienen más de 110 años). Según esta misma institución, solo existen registros de 49 personas en todo el planeta más longevas que don Julio actualmente.
¿Qué ocurre en lo profundo de un cerebro como el don Julio? ¿Cómo sortea su memoria la atrofia de la corteza entorrinal, el desconcierto neuroquímico en su hipocampo, la muerte progresiva de sus conexiones neuronales para sacar a la superficie los recuerdos, para convertirlos en lenguaje y vocalizarlos con un rostro un tanto confundido por ese proceso de rescate, y poder responder la pregunta que escuchó hace unos segundos?
En varios de los estudios realizados en los últimos años en Estados Unidos, publicados en medios como New York Times, los neurocientíficos han planteado que una de las cosas más fascinantes de los supercentenarios es la forma en la que se pasan por la faja muchos de los preceptos que pregonan el exceso de cuidado y bienestar como secretos para tener una vida larga.
Según han apuntado los expertos, en una especie atormentada por la idea de la muerte, la posibilidad de que estas personas extremadamente longevas y sanas pudieran entregar claves concretas y simples para lograr una vida larga sería una esperanza insustituible: comer cierta cantidad de vegetales y frutas diariamente, cumplir de por vida con un estricto régimen de actividad física, evitar ciertos entornos, determinados trabajos, en fin.
Pero no es así. Las investigaciones adelantadas hasta ahora con las personas que han logrado evadir excepcionalmente el deterioro físico y mental de la vejez coinciden en que, lejos de ser ascetas, muchos de los humanos más longevos en el planeta han tenido vidas entre corrientes y particularmente difíciles; se han alimentado con lo que han podido; han llevado vicios y gustos poco saludables; han tenido una actividad física apenas ajustada al promedio; trabajos desgastantes; pocos lujos materiales. Lo que sí tienen en común es que han logrado hacer parte de entornos sociales sólidos.
¿Cómo llegó hasta acá este hombre de campo cuya vida estuvo siempre atada al Oriente antioqueño? La respuesta es que no hay secreto ni rareza algunos. O por lo menos no a la vista.
— ¿Usted que recuerda de cuando era niño?
Don Julio pone a funcionar su mente, cavila sin parpadear unos segundos y responde.
— Yo nací en una parte donde se cruzan El Carmen de Viboral, El Santuario y Cocorná. Fuimos diez hermanos. Vivía en una casita por donde había unos caminos que llevaban pa’ todos estos pueblos.
— ¿Y recuerda a qué jugaba con sus hermanos de niño, cómo le iba en la escuela?
— Yo empecé a trabajar muy niño. A los diez años. Yo quemaba carbón y aserraba. Me iba por allá, me metía pa’l monte, y ahí nos quedábamos un tiempo largo quemando carbón, y ya después bajábamos al pueblo a venderlo, nos caminábamos todas estas partes vendiendo. Y andábamos a pie limpio.
La exposición prolongada desde niño al carbón vegetal habría sido suficiente para que los pulmones de cualquiera en esa circunstancia quedaran inservibles. Pero no fue en absoluto su caso. Don Julio recuerda la receta que usaba para contrarrestar los efectos del carbón, esos malos aires, el calor sofocante de ese trabajo brutal. Una receta “peor” que la enfermedad, pero que él siempre ha creído que le funcionó: echarse cada tanto un bañito de aguardiente, guaro para la piel y para la garganta, por supuesto.
Del negocio del carbón y la madera se pasó al del licor. Comenzó a producir tapetusa. Esos días los recuerda en detalle: cómo se las arreglaba para conseguir la panela en los inicios del negocio escabulléndose por los trapiches, cómo ya estando plantado compraba la panela en buena cantidad para fermentarla en esas enormes calabazas durante días para luego pasar al alambique, nuevamente ganándose la plata para vivir en medio de calores y vapores tenaces, esta vez en el proceso final de la tapetusa que luego vendía, otra vez en largas correrías. A veces hasta encontrándose al diablo mientras iba cargado de botellas por el monte, un diablo pelietas que le ofrecía batirse a machete.
Como a los 17 años, ganándose así la vida entre el monte y el pueblo, conoció a María Calista García. La muchacha le ponía el estómago revuelto y las manos sudorosas. Comenzó a visitarla, a conversar con ella por horas, aunque no recuerda ahora de qué hablaban. Se hicieron novios, pero solo a los tres años de noviazgo le pidió el primer beso. Y María Calista se lo negó.
Pero como sabían que estaban pa’ quererse se buscaron a los días y se dieron el beso. Y, como buen católico, Julio corrió a legalizarlo.
— Llegué a la iglesia a confesarme y le digo al sacerdote, ‘padre, confieso que le di un beso a mi novia’. Y él me respondió: ‘¡conque besaste a la novia!, pues sabelo, Julio, que vas a arder en el infierno’. Y yo me paré berraco y salí y él salió detrás de mí, que cómo así que no iba a escuchar la penitencia. Yo le dije: ‘cuidado, padre, no se me arrime mucho que de pronto lo quemo’.
Solo cinco años después de comenzar el noviazgo Julio le propuso matrimonio. Él tenía 22 y ella 20. Postergó la decisión por el odio que le tenía su suegro, que no escatimaba en repetirle a María Calista que “ese pobre negro le iba a dar mala vida”.
El día del matrimonio el suegro no entró a la iglesia. No vio a María Calista desfilando hacia el altar tan linda luciendo el vestido que Julio le compró para la ocasión ni vio a Julio tan elegante esperando a su futura esposa con un pantalón gris, su camisa blanca nueva y unas alpargatas que vistió para el día más esperado.
Eso fue en 1935. Tuvieron desde entonces 19 hijos y en total 180 descendientes, entre hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Doña María Calista murió hace doce años, estaba por cumplir los 100 años. Todo esto lo ha contado don Julio casi de un tirón, con apenas algunas pausas, en unos minutos.