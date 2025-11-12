x

En vivo | Gran Foro Visión Estratégica - Perspectivas económicas: ¿Qué le espera a Colombia en 2026?

El evento se lleva a cabo en el Club El Nogal, en Bogotá.

  • FOTO: EL COLOMBIANO
    FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

Siga en vivo el Gran Foro Visión Estratégica - Perspectivas Económicas 2026 que se lleva a cabo este miércoles 12 de noviembre en el Club El Nogal, en Bogotá.

En este encuentro, expertos de alto nivel se reúnen para analizar y reflexionar acerca de los retos y oportunidades económicas que enfrentará el país el próximo año, que estará marcado por un cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales.

Entre los panelistas del foro se encuentran el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar; el gerente de F2X y cofundador de Flypass, Luis Lorenzo Botella; el vicepresidente de Riesgos de Protección, Juan Pablo Espinosa; y el presidente de Incolmotos Yamaha, Juan Carlos González.

El evento inició a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 3:00 de la tarde.

El Gran Foro Visión Estratégica - Perspectivas Económicas 2026, es organizado por el Grupo EL COLOMBIANO y Valora Analitik, y apoyado por Protección, Fondo de Garantías, MejorCDT, Grupo de Energía de Bogotá, Tecnoglass, Bolsa Mercantil de Colombia, TGI, EPM, Renault, Incolmotos Yamaha, Grupo Sura, Bayer, Banco Agrario, Colsubsidio, Flypass, Banco de Bogotá, Mineros, Latam, CAS y la Universidad de Medellín.

Vea aquí la agenda completa del foro:

Club intelecto
