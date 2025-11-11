Petro ordenó suspender cooperación de inteligencia con agencias de EE. UU. por ataques en el Caribe

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral con la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro ordenó congelar temporalmente la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, luego de los ataques con misiles a lanchas en el Caribe. Además, señala que la estrategia antidrogas no puede anteponerse a los derechos humanos de las comunidades de esa zona.

El anucio del presidente colombiano ocurre tras el trino de una periodista del canal CNN, en el que se anuncia que Reino Unido habría suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, porque “no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y considera que son ilegales”, según le informaron fuentes al medio anteriormente mencionado.

Hasta el momento, el saldo de la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a 76 fallecidos en 20 embarcaciones –19 lanchas y un semisumergible– interceptadas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre.

Pero no es novedad esta crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, que parece mostrar que cada día aumenta significativamente. Justamente, luego de que este fin de semana en una publicación de Cambio se revelara una fotografía en la que se ve una imagen creada con inteligencia artificial de Gustavo Petro y Nicolás Maduro vestidos con los trajes naranjas característicos de una persona privada de la libertad en el país estadounidense, la tensión se escaló.

En la imagen revelada por Cambio se observa un documento con el título The Trump Doctrine for Colombia and the Western Hemisphere (La Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental) y el montaje de los presidentes Petro y Maduro vestidos de reclusos.

El texto, que habría sido entregado al subjefe de gabinete James Blair, expone una serie de propuestas orientadas a endurecer la política estadounidense hacia América Latina y, en particular, contra el mandatario colombiano.

El documento del que se habla contiene cinco líneas de acción: designar a nuevos carteles como organizaciones terroristas, apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio, imponer sanciones a Petro, su familia y sus allegados, combatir las acciones consideradas “antiestadounidenses” y abrir una investigación sobre el presunto financiamiento extranjero de sus campañas. Todo bajo un membrete con el nombre del senador Bernie Moreno, político republicano nacido en Bogotá y actual representante por Ohio.

Petro ha acusado a Moreno de promover en Washington una narrativa destinada a vincularlo con el narcotráfico y a deslegitimar su Gobierno.

De inmediato, luego de esta publicación, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto. El hecho, que calificó como un “irrespeto brutal” hacia el pueblo colombiano, lo llevó a pedir explicaciones formales al Gobierno de Donald Trump.

Aunque luego aclaró que no expulsaría al embajador John McNamara, deja ver que el deterioro de una relación bilateral cada vez es más grande y que atraviesa uno de sus momentos más complejos en años.