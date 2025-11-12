¿Se queda o se va? ¿Es cierto que peligra la continuidad de Alfredo Morelos en Atlético Nacional?

Alfredo Morelos quiere quedarse en Atlético Nacional, pero su vínculo con el equipo verdolaga podría llegar a su fin en diciembre próximo. En días recientes, tras la goleada del equipo paisa 4-1 contra América en el partido de ida de la semifinal de la Copa Betplay, el delantero que nació hace 29 años en Cereté, Córdoba, aseguró que las conversaciones sobre su continuidad se mantenían. “Tenemos tiempo todavía, las ganas están. El querer quedarme acá, mi familia está feliz, yo estoy feliz. Lo más importante es que está la motivación”, señaló el delantero.

No obstante, el equipo antioqueño no ejercería la opción de comprarlo por la suma fijada en 5 millones de dólares por el Santos de Brasil, como lo aseguró el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X. “El verdolaga ya comunicó que quiere renegociar un préstamo y el ‘peixe’ rechazó esa opción. Sin embargo, abrieron la posibilidad de comprar un porcentaje menor por menos dinero”, aseguró Sierra, al agregar que las pretensiones del nuevo acuerdo dependerán de la situación del conjunto brasileño, comprometido con el descenso en el Brasileirao. En este momento, tras 32 partidos jugados, Santos, en el que juega la estrella Neymar, evidencia su gran crisis al ubicarse en la casilla 17 del campeonato. Por su parte, nuestro compañero de El Colombiano, John Eric Gómez, tras una charla con una fuente de Atlético Nacional, detalló que las negociaciones se intensifican para que Morelos siga con Nacional en 2026. “Veo a mucha gente en redes diciendo que lo de Morelos es muy difícil y que no seguirá en Nacional, pero la intención del club y de él sigue siendo la de continuar y harán todo lo posible para que suceda. El tema es que las especulaciones de algunos solo complican la negociación”.