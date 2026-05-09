“No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez

Al lado de la Llama Eterna, símbolo de la libertad de prensa en el sector La Alpujarra de Medellín, los gremios periodísticos con presencia en Antioquia hicieron un plantón para rendir homenaje a Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años asesinado en zona rural de Briceño, Norte antioqueño, por quienes serían integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. Con su presencia allí, además de honrar la memoria de su colega, exigieron respeto por la labor periodística en todos los territorios del país. En el punto de la concentración se instalaron las banderas de Colombia y Antioquia. Lea más: Atención: Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño Para adecuar el escenario, se dispusieron fotos de Mateo y elementos alegóricos a la labor, como micrófonos, grabadoras y cámaras fotográficas, pues a pesar de morir a tan corta edad, será recordado por la rigurosidad y la verdad que siempre lo impulsaron a hacer un periodismo de calidad para los habitantes de su territorio, y exponer los casos, incómodos para muchos, que más afectan a las comunidades.

Uno de los mensajes en el plantón que se realizó en su homenaje tras su asesinato. FOTO Camilo Suárez.

“El mensaje que queremos dar hoy es que, con la muerte de Mateo Pérez, se pierde una voz esencial, una voz fundamental para la comunidad del Norte de Antioquia. Y por eso lamentamos y condenamos este asesinato. Le mandamos un mensaje de pésame a sus familiares, a sus amigos y colegas”, dijo Néstor López López, periodista.

Durante el plantón, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia también expuso una pancarta de fondo blanco con letras en color negro que dice: “No se mata la verdad matando periodistas”, un mensaje más que acorde ante el encrudecimiento de la violencia en el país contra quienes alzan la voz buscando respuestas. Amplíe la noticia: Este es Mateo Pérez, el periodista que habría sido asesinado en el Norte de Antioquia

Cifras sobre periodistas agredidos y asesinados en Colombia

Este último caso ha generado alarma entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y sectores sociales del norte de Antioquia, y revive las preocupaciones por el riesgo que enfrentan periodistas y líderes sociales en zonas con presencia de grupos armados. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, desde 1977 han sido asesinados en Colombia 170 periodistas por razones del ejercicio de su oficio. En Antioquia, han sido 22 periodistas asesinados, “uno de los departamentos que más ha aportado periodistas a esta larga y dolorosa sala de redacción de ausentes”, según informó la Fundación en el comunicado que confirma el asesinato del periodista Mateo Pérez. Entérese: Detalles del informe de la CIDH en el que alerta por ataques del Gobierno hacia periodistas y el mal uso de RTVC Desde 2022 hasta la fecha y según datos de la fundación, se han registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, siendo las amenazas y el desplazamiento los métodos de intimidación más comunes para censurar labores periodísticas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El gremio periodístico de Antioquia rechazó el asesinato de su colega e hizo un llamado a las autoridades a proteger la verdad y a quienes, con su labor, la busca. FOTO Camilo Suárez.

La FLIP, con esto, hace un llamado urgente al Gobierno nacional de Gustavo Petro, quien recientemente recibió una orden de la Corte Constitucional para retractarse por los señalamientos de “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, han sido asesinados ocho periodistas en distintas regiones del país: Rafael Moreno, Wilder Córdoba, Luis Gabriel Pereira, Jaime Vásquez, Jorge Méndez, Mardonio Mejía.

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