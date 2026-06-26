Esta es la persona que habría robado en comunidad religiosa de Jericó: ofrecen millonaria recompensa para atraparla

Como lo advirtió la Diócesis de Jericó, al denunciar el robo del que fueron objeto las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, los ladrones podrían estar buscando llegar a otras comunidades religiosas o iglesias para cometer el mismo delito.
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En este caso, un delincuente quedó registrado en la cámara de otro centro religioso, y ya está siendo rastreado por las autoridades.