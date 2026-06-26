Esta es la persona que habría robado en comunidad religiosa de Jericó: ofrecen millonaria recompensa para atraparla

Como lo advirtió la Diócesis de Jericó, al denunciar el robo del que fueron objeto las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, los ladrones podrían estar buscando llegar a otras comunidades religiosas o iglesias para cometer el mismo delito. Puede leer: ¿Vale la pena el impuesto a la seguridad en Antioquia? Estudio dice que por cada peso recaudado, el departamento ganaría cuatro En este caso, un delincuente quedó registrado en la cámara de otro centro religioso, y ya está siendo rastreado por las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo confirmó, y publicó el video con la intención de que los antioqueños lo identifiquen y lo reporten a la Policía para que sea capturado. De hecho, ofreció 50 millones de pesos de recompensa.

Antioqueños, este sería el ladrón que les robó a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. En el video, se ven imágenes del delincuente en otra comunidad religiosa. Ayúdennos a identificarlo para llevarlo ante la justicia. La @GobAntioquia ofrece hasta 50... pic.twitter.com/k84VMCy0Oo — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 26, 2026

En Jericó, los delincuentes se llevaron dinero destinado al sostenimiento de la comunidad religiosa, recursos provenientes del almacén y estipendios correspondientes a las celebraciones de la Santa Misa, afectando significativamente la economía de la congregación.

Según la Diócesis, una persona se ganó la confianza de las misioneras, y en un descuido cometió el robo. En el hecho, cometido en la Casa Natal de la congregación, no se descartó que los delincuentes hubieran utilizado algún tipo de sustancia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas