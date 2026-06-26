Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Esta es la persona que habría robado en comunidad religiosa de Jericó: ofrecen millonaria recompensa para atraparla

El gobernador de Antioquia publicó el video en el que aparece una de las personas que sería responsable del hurto a las Hermanas Misioneras de María Inmaculada. Entregarán 50 millones a quien brinde información que lleve a su captura.

  • Aunque no se descarta que haya otra o más personas involucradas en el robó de Jerícó, y que se trae de una red que busca replicar estos delitos, la Gobernación identificó a uno de los autores materiales. Foto: Cortesía.
    Aunque no se descarta que haya otra o más personas involucradas en el robó de Jerícó, y que se trae de una red que busca replicar estos delitos, la Gobernación identificó a uno de los autores materiales. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Como lo advirtió la Diócesis de Jericó, al denunciar el robo del que fueron objeto las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, los ladrones podrían estar buscando llegar a otras comunidades religiosas o iglesias para cometer el mismo delito.

Puede leer: ¿Vale la pena el impuesto a la seguridad en Antioquia? Estudio dice que por cada peso recaudado, el departamento ganaría cuatro

En este caso, un delincuente quedó registrado en la cámara de otro centro religioso, y ya está siendo rastreado por las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo confirmó, y publicó el video con la intención de que los antioqueños lo identifiquen y lo reporten a la Policía para que sea capturado. De hecho, ofreció 50 millones de pesos de recompensa.

En Jericó, los delincuentes se llevaron dinero destinado al sostenimiento de la comunidad religiosa, recursos provenientes del almacén y estipendios correspondientes a las celebraciones de la Santa Misa, afectando significativamente la economía de la congregación.

Según la Diócesis, una persona se ganó la confianza de las misioneras, y en un descuido cometió el robo. En el hecho, cometido en la Casa Natal de la congregación, no se descartó que los delincuentes hubieran utilizado algún tipo de sustancia.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero ofrece la Gobernación de Antioquia como recompensa?
El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la persona que identifique y denuncie al delincuente ante la Policía de manera oportuna
¿Qué elementos se llevaron del convento en Jericó?
Los delincuentes hurtaron dinero en efectivo clave para la economía de la congregación, incluyendo los fondos de sostenimiento, las ventas de su almacén y los estipendios recolectados de las santas misas.
¿Cómo lograron los delincuentes robar a la comunidad religiosa?
De acuerdo con la Diócesis de Jericó, el asaltante logró infiltrarse ganándose la confianza de las misioneras. Las autoridades evalúan si se empleó algún tipo de sustancia para facilitar el delito en un descuido.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos