Ya se restableció la energía en todos los cascos urbanos afectados por el terremoto

Celsia reveló que ya logró restablecer el servicio de energía eléctrica en todos los cascos urbanos de los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, incluido San José del Palmar, Chocó, epicentro del evento sísmico. Según el reporte número 8 de la compañía, con corte a las 7:15 a. m. de este jueves 13 de agosto, más del 91% de los clientes del Valle del Cauca que resultaron afectados por la emergencia ya cuentan nuevamente con el servicio. La afectación pasó de 75.468 clientes a 51.064 en las últimas horas. Esta última cifra representa el 8,9% de los 570.462 clientes impactados inicialmente por la emergencia y equivale al 6,2% del total de clientes que Celsia atiende en el Valle del Cauca. Los 51.064 clientes que todavía esperan la normalización del servicio están distribuidos principalmente en el norte del departamento, con 46.629 usuarios, mientras que en el sur permanecen afectados 4.435 clientes. Entérese: Así avanza la recuperación de energía tras el terremoto: Chocó aún registra 20 % de afectación

San José del Palmar ya tiene servicio de energía eléctrica

Uno de los principales avances reportados por Celsia es la energización del 100% de los cascos urbanos de los municipios donde se registraron daños por el terremoto. Entre ellos está San José del Palmar, en Chocó, una de las zonas que enfrentó mayores dificultades para la recuperación debido a los derrumbes registrados en las vías de acceso. La compañía explicó que “todavía se atienden casos puntuales y aislados dentro de algunas zonas urbanas”. Por esta razón, mantendrá activo el monitoreo de la infraestructura para identificar y solucionar posibles fluctuaciones o intermitencias mientras termina de estabilizarse la operación.

El reto ahora está en las zonas rurales

La mayor parte de los clientes que continúan sin energía se encuentra en sectores rurales dispersos, donde los daños son puntuales y las condiciones de acceso dificultan las labores de reparación. Entre las afectaciones más frecuentes están “transformadores descolgados, líneas averiadas, postes y árboles caídos sobre las redes eléctricas”. Celsia aclaró que la atención de estos daños requiere intervenciones especializadas y un despliegue logístico importante, especialmente en terrenos de difícil tránsito. Por la complejidad de algunos de estos trabajos, Celsia estima que “la normalización completa de determinados puntos rurales podría tardar hasta un par de semanas adicionales”. Le puede interesar: Vías bloqueadas, apagones, aeropuertos afectados y zonas incomunicadas: así impactó el terremoto a Colombia

Estos son los municipios con más clientes pendientes

Las principales afectaciones continúan concentradas en Riofrío, Bolívar, Buenaventura, Sevilla y Zarzal, municipios en los que todavía permanecen más de 2.000 clientes por localidad a la espera del restablecimiento del servicio. La compañía aseguró que mantendrá reforzados sus equipos técnicos y operativos hasta intervenir el 100% de los sectores que continúan pendientes. Celsia también destacó el trabajo de los equipos del Centro de Control, mantenimiento, redes, atención al cliente, abastecimiento y demás áreas que han participado en la respuesta a la emergencia. La empresa agradeció además “la comprensión de las comunidades mientras avanzan las labores finales de recuperación de la infraestructura eléctrica”.

XM reporta un restablecimiento del 97%