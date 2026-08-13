Así quedó San José del Palmar, epicentro del terremoto, tras la emergencia

“Nosotros también somos Chocó, somos Colombia. Por favor, necesitamos que no nos olviden”, ese fue el llamado que extendieron los habitantes del municipio de San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto de 7.4 que afectó gravemente el occidente del país.

Es pequeño, tiene 5.800 habitantes. La buena noticia es que el alcalde del lugar, León Fabio Marín, aseguró que no hay víctimas mortales en la zona urbana. Sin embargo, los daños y necesidades no son pequeños. La localidad continúa parcialmente aislada, sin suministro eléctrico, con severos daños materiales, sin agua potable y sin vías terrestres habilitadas para el acceso.

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Adicionalmente, 400 viviendas quedaron con daños estructurales graves y 20 se derrumbaron por completo. En entrevista con Noticias Caracol, una comerciante del municipio llamada Leidy Castillo aseguró que fueron momentos de confusión y miedo.

“Veíamos cómo todo se agrietaba, los pisos se hundían; las paredes caían”, narró.

Pero el miedo mayor todavía no se ha ido: el de quedar olvidados. Por el momento, la única carretera que comunica al municipio con otras partes del país se encuentra cerrada por deslizamientos y escombros. Los pocos alimentos e insumos de aseo que han podido llegar han sido gracias a que las autoridades colombianas dispusieron helicópteros que realizan entregas periódicas.

“Necesitamos que el Gobierno nos ayude, nos apoye, nos brinde esa atención que verdaderamente necesitamos”, añadió Castillo en la entrevista que le concedió al medio citado.

El problema se extiende a la parte rural del municipio: no hay señal, no ha podido llegar a ellos para confiar que estén bien y los caminos que no están bloqueados son largos.

Semanas atrás, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre las precarias condiciones de la infraestructura sanitaria y las limitaciones de recursos para atender situaciones de emergencia. Según el alcalde, el municipio contaba con un fondo para la gestión de emergencias de poco más de 32 millones de pesos.

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Quienes han llegado al municipio lo han hecho con dificultad, y los testimonios recogidos siguen sembrando preocupación. Una de las mujeres periodistas que logró arribar fue Rossy Lemos, de RCN, oriunda del departamento del Chocó.

“No tenemos agua, no tenemos energía, no tenemos señal, la señal es intermitente. Las vías de acceso... están tapadas”, le dijo una de las víctimas del terremoto; “Muchos nervios. Eso es una cosa muy horrible”, agregaron; “Hoy el cuerpo de bomberos no cuenta con herramientas, no cuenta con un carro para transportarse”, denunció otro vecino que conversaba con Lemos.

Así, quedan las dudas en el aire: con las vías cerradas, San José del Palmar sigue pidiendo ayuda.