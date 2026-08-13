Terremoto en Colombia: conozca la plataforma que usa inteligencia artificial para organizar ayudas, voluntarios y recursos

En una emergencia no hay una única forma de ayudar: se puede ser voluntario y llegar a un lugar devastado por un sismo para empezar a remover escombros, recoger ayudas e incentivar a los vecinos a donar, pero también utilizar conocimientos que, para muchos, no tienen una relación evidente con la tragedia. Tras el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, Juan Camilo Garzón identificó otra forma de contribuir a la emergencia: crear una manera de saber dónde hacen falta voluntarios, maquinaria, alimentos o herramientas y evitar que decenas de personas se concentren en un mismo lugar mientras otras zonas permanecen sin atención. Lea: Del estudio de grabación a los escombros: así ayudan los sonidistas a rescatar víctimas del terremoto Con esto en mente, el diseñador y antropólogo risaraldense decidió poner al servicio de la emergencia una herramienta que había desarrollado años atrás con un propósito muy distinto. Así, en menos de dos días, Gravitas pasó de mapear territorios con potencial turístico a convertirse en una plataforma para organizar información sobre la emergencia, recibir reportes ciudadanos y ayudar a las autoridades a tomar decisiones sobre cómo distribuir recursos, entre otros usos. Desde hace cuatro años, Senza Create, la compañía de Garzón y creadora de esta plataforma, se ha dedicado a impulsar el turismo en zonas rurales de Colombia y otros países. “Lo que nosotros hacemos es entender que hay un problema gigantesco en el turismo, que es que todo está supersaturado en los mismos lugares de siempre: Cartagena, Machu Picchu, las islas Galápagos, y lo que hacemos es prestar servicios de consultoría para que podamos, con nuestro equipo, ir a explorar nuevos lugares”, explica Garzón.

En medio de ese propósito nació Gravitas, creada en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cuenta con datos satelitales, reportes de personas, reportes de clima y de cambios en el espacio, que permiten identificar qué está pasando en cada una de estas zonas rurales, que muchas veces, por su ubicación, no tienen datos, para que, con esta información, los gobiernos e instituciones puedan tomar decisiones sobre turismo.

Gracias a este desarrollo, Senza fue finalista del Reto de Innovación en Turismo Comunitario en 2024 y, desde entonces, han trabajado con otros países como España, Guatemala y Colombia para promover el turismo rural. Pero este lunes, después del terremoto de magnitud 7,4, que tiene como principales ciudades afectadas a Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, Garzón y su equipo, conformado por cuatro personas más, tomaron la decisión de transformar Gravitas para que funcionara como un mapa en el que las personas puedan saber, en tiempo real, qué ayudas se están necesitando en las diferentes ciudades. En tan solo 42 horas adaptaron la plataforma para que ciudadanos, voluntarios, alcaldías y gobernaciones puedan tomar decisiones con datos. Le puede interesar: La tragedia de familia de trillizas en Cali: sus padres murieron, una falleció, otra está desaparecida y solo una logró sobrevivir

“Por ejemplo, llega la gente y dicen: ‘Mira, necesitamos tantas personas en este punto’. Y llega tanta gente que tienen que sacarla. Hay algunos problemas de cómo estamos organizando los recursos y la información que muchas veces en Colombia se mueve por el voz a voz, en Twitter o en WhatsApp, como un ‘teléfono roto’”, explicó Juan Camilo. Para tratar de coordinar mejor estos asuntos logísticos, en Gravitas los usuarios pueden encontrar y reportar estructuras y edificios con afectaciones. También pueden consultar cuáles son los centros de acopio, albergues o puestos de mando, así como qué vehículos están disponibles para asuntos logísticos.

“Si bien cualquiera puede subir información a la plataforma, nosotros, los administradores, verificamos esa información. Entonces, si se reporta un centro de acopio, verificamos que funcione y que realmente se esté utilizando de forma correcta. Y, segundo, también tenemos un sistema de inteligencia artificial que nos ayuda con la verificación. Si cinco personas reportan un mismo centro de acopio, por ejemplo, eso nos ayuda a determinar que la información es verídica, en vez de que aparezca un reporte único que pueda resultar extraño o que no esté suficientemente respaldado”, aseguró Garzón.

Los datos que alimentan la plataforma provienen de diferentes fuentes. Por un lado, están los reportes ciudadanos. A estos se suman datos satelitales y georreferenciados, como los que recoge Copernicus, el observatorio de la Unión Europea.

Gravitas también recoge información de redes sociales, especialmente Twitter, y de grupos oficiales de WhatsApp, además de informes de gobiernos y alcaldías. Toda esta información es centralizada y, en algunos casos, verificada mediante inteligencia artificial y por los administradores de la plataforma antes de incorporarla al mapa. Lea también: Entre albergues y carpas en las calles: así se refugian en Pereira los que perdieron sus casas Durante esta fase de búsqueda y rescate, en la que se encuentran la mayoría de las ciudades, los reportes que se realicen en la plataforma ayudarán a optimizar tiempos y recursos.

Cuando esta etapa finalice, lo que quiere Garzón es que esta siga siendo utilizada por alcaldías y gobernaciones —a algunas ya les han donado el acceso para que puedan organizar sus estrategias con base en la información que está allí disponible—, para que centralicen ahí sus datos y sea más sencillo organizarse a la hora de iniciar la reconstrucción, por ejemplo. Hasta ahora han recibido alrededor de 250 reportes ciudadanos y 850 de carácter interno, que provienen de redes sociales, sistemas oficiales y otras fuentes. Esperan recibir más en las próximas horas con el fin de seguir contribuyendo durante la emergencia provocada por el terremoto más fuerte de lo que va de este siglo en Colombia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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