Fin del pico y placa en la autopista Sur, de Itagüí: lo iban a quitar solo dos meses, pero al fin lo levantaron del todo

El pico y placa en la autopista Sur, en Itagüí, no regresará tras una decisión de la administración municipal. Esta determinación se tomó luego de que un concejal dejara en evidencia que el decreto que había levantado la medida desde el 28 de enero solo tenía vigencia de dos meses.
El corporado Camilo Valencia Dávila, que es de oposición a la actual administración, señaló que el decreto 062 de 2026, con el cual se levantó la medida del pico y placa el pasado 28 de enero, era una “suspensión temporal y parcial de la medida” que comenzaba el 28 de enero a las 12:00 de la noche y finalizaba el 27 de marzo a las 11:59 de la noche.