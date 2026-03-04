¿Solo los candidatos de Trujillo pueden hacer campaña en Itagüí?

La captura de un escolta de un poderoso funcionario del Congreso que llevaba consigo $145 millones en efectivo, y material propagandístico de la campaña al Senado del representante conservador Daniel Restrepo, volvió a poner al equipo político del senador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, en el centro del escrutinio público. Aunque la detención del escolta fue declarada ilegal por un juez –que consideró irregular que el implicado fuera detenido por 33 horas sin ser llevado a los estrados–, el episodio reavivó todo tipo de suspicacias alrededor de los candidatos del político itagüiseño. Le puede interesar: Secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, rompe el silencio tras escándalo de los $145 millones en efectivo que cargaba su escolta Y es que a escasos días de las elecciones legislativas de 8 de marzo, y en medio de un creciente número de alertas por riesgo electoral en diferentes regiones, la situación puso en primer plano múltiples señalamientos de diversos sectores políticos que culpan a ese equipo político de estar presuntamente valiéndose de prácticas non santas para ganar este fin de semana. En el Valle de Aburrá esos señalamientos han tenido además un capítulo especial en Itagüí, en donde desde varias campañas se ha señalado a los funcionarios de Espacio Público de ese municipio de estar tumbando pasacalles, restringiendo vallas y hasta presuntamente intimidando a candidatos para que no hagan proselitismo en las calles.

Una de las pocas candidaturas que ha decidido expresar sus reparos de forma pública es la de la aspirante a la Cámara por el Partido Liberal Yucelly Rincón, quien viene de desempeñarse como defensora del pueblo en Antioquia por cuatro años. En diálogo con EL COLOMBIANO, en una entrevista próxima a publicarse, Rincón hizo una denuncia que muchos otros candidatos también han formulado extra micrófono en las últimas semanas: que en varias zonas del departamento pareciera que solo algunos candidatos tienen permitido recorrer el territorio para hacer proselitismo. Aunque cada región tiene sus matices, y en la lista aparece municipios del Urabá antioqueño y el Oriente en los que se conjugan intimidaciones de funcionarios públicos y hasta de grupos ilegales, en el Valle de Aburrá uno de los municipios recurrentes en dichos señalamientos es Itagüí. Lea también: Las claves del escándalo del candidato del senador Carlos Trujillo, ¿por qué había siete sobres con efectivo? En el caso de ese municipio metropolitano los señalamientos no obedecen a amenazas a la integridad de los candidatos o zonas vedadas para recorrer, sino a presuntos sabotajes por personas que dicen ser funcionarios. Regresando a la denuncia de Rincón, la candidata relató por ejemplo un episodio ocurrido en inmediaciones del parque principal de Itagüí, en el que un hombre que se habría identificado como funcionario de Espacio Público la habría increpado.

“Como mujer yo me he sentido intimidada y discriminada. En Itagüí tuve una experiencia fatal, cuando fui a hablar con un establecimiento de comercio de mis propuestas. Prácticamente fui acallada por un funcionario de la Alcaldía, de Espacio Público, que cuando me devuelvo a preguntar su nombre, él huye. Pero para estar acompañando las marchas tradicionales políticas de Itagüí, ahí se estaba presente”, señaló la candidata. Rincón también denunció un episodio con una valla ubicada en inmediaciones de la Autopista Sur, cerca a la fábrica de Coltejer, que le habrían bajado sin mayores explicaciones. Siga leyendo: Las apuestas a la Cámara por Antioquia de liberales y conservadores “La administración de Itagüí me bajó una valla con todas las exigencias y requisitos que legal y formalmente cumplimos. Ya estaban cumplidos todos y cada uno de los requisitos y aún así me bajan la valla. No me dan la oportunidad de poder participar desde unas contiendas limpias”, denunció. Desde otras candidaturas de diferentes partidos también han señalado supuestas trabas en Itagüí para realizar campaña, señalando no entender porque mientras para unos las reglas son demasiado estrictas y restrictivas, los candidatos del equipo político de Trujillo, Daniel Restrepo y Jaime Cano, tienen tapizada la ciudad con sus pancartas, volantes y vallas.