¿Solo los candidatos de Trujillo pueden hacer campaña en Itagüí?

Desde varias orillas políticas, candidatos aseguran que las intimidaciones serían parte del pan de cada día para hacer campaña en ese municipio. Episodio de un escolta que llevaba dinero reavivó las suspicacias.

  En Itagüí las calles están llenas de material propagandístico de los candidatos del exalcalde Trujillo. FOTO Camilo Suárez
    En Itagüí las calles están llenas de material propagandístico de los candidatos del exalcalde Trujillo. FOTO Camilo Suárez
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
La captura de un escolta de un poderoso funcionario del Congreso que llevaba consigo $145 millones en efectivo, y material propagandístico de la campaña al Senado del representante conservador Daniel Restrepo, volvió a poner al equipo político del senador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, en el centro del escrutinio público.

Aunque la detención del escolta fue declarada ilegal por un juez –que consideró irregular que el implicado fuera detenido por 33 horas sin ser llevado a los estrados–, el episodio reavivó todo tipo de suspicacias alrededor de los candidatos del político itagüiseño.

Y es que a escasos días de las elecciones legislativas de 8 de marzo, y en medio de un creciente número de alertas por riesgo electoral en diferentes regiones, la situación puso en primer plano múltiples señalamientos de diversos sectores políticos que culpan a ese equipo político de estar presuntamente valiéndose de prácticas non santas para ganar este fin de semana.

En el Valle de Aburrá esos señalamientos han tenido además un capítulo especial en Itagüí, en donde desde varias campañas se ha señalado a los funcionarios de Espacio Público de ese municipio de estar tumbando pasacalles, restringiendo vallas y hasta presuntamente intimidando a candidatos para que no hagan proselitismo en las calles.

Una de las pocas candidaturas que ha decidido expresar sus reparos de forma pública es la de la aspirante a la Cámara por el Partido Liberal Yucelly Rincón, quien viene de desempeñarse como defensora del pueblo en Antioquia por cuatro años.

En diálogo con EL COLOMBIANO, en una entrevista próxima a publicarse, Rincón hizo una denuncia que muchos otros candidatos también han formulado extra micrófono en las últimas semanas: que en varias zonas del departamento pareciera que solo algunos candidatos tienen permitido recorrer el territorio para hacer proselitismo.

Aunque cada región tiene sus matices, y en la lista aparece municipios del Urabá antioqueño y el Oriente en los que se conjugan intimidaciones de funcionarios públicos y hasta de grupos ilegales, en el Valle de Aburrá uno de los municipios recurrentes en dichos señalamientos es Itagüí.

En el caso de ese municipio metropolitano los señalamientos no obedecen a amenazas a la integridad de los candidatos o zonas vedadas para recorrer, sino a presuntos sabotajes por personas que dicen ser funcionarios.

Regresando a la denuncia de Rincón, la candidata relató por ejemplo un episodio ocurrido en inmediaciones del parque principal de Itagüí, en el que un hombre que se habría identificado como funcionario de Espacio Público la habría increpado.

“Como mujer yo me he sentido intimidada y discriminada. En Itagüí tuve una experiencia fatal, cuando fui a hablar con un establecimiento de comercio de mis propuestas. Prácticamente fui acallada por un funcionario de la Alcaldía, de Espacio Público, que cuando me devuelvo a preguntar su nombre, él huye. Pero para estar acompañando las marchas tradicionales políticas de Itagüí, ahí se estaba presente”, señaló la candidata.

Rincón también denunció un episodio con una valla ubicada en inmediaciones de la Autopista Sur, cerca a la fábrica de Coltejer, que le habrían bajado sin mayores explicaciones.

“La administración de Itagüí me bajó una valla con todas las exigencias y requisitos que legal y formalmente cumplimos. Ya estaban cumplidos todos y cada uno de los requisitos y aún así me bajan la valla. No me dan la oportunidad de poder participar desde unas contiendas limpias”, denunció.

Desde otras candidaturas de diferentes partidos también han señalado supuestas trabas en Itagüí para realizar campaña, señalando no entender porque mientras para unos las reglas son demasiado estrictas y restrictivas, los candidatos del equipo político de Trujillo, Daniel Restrepo y Jaime Cano, tienen tapizada la ciudad con sus pancartas, volantes y vallas.

Otra de las campañas que hizo público su señalamiento fue la del conservador Nicolás Albeiro Echeverry, rival político de Trujillo en su mismo partido, quien publicó un video en el que aparecen funcionarios tumbando uno de sus pasacalles.

En el barrio Simón Bolívar, ubicado en un punto céntrico y consolidado en los últimos años como uno de los sectores gastronómicos del municipio, comerciantes que prefieren mantener la reserva de su identidad también han sostenido haber sido abordados por personas que dicen ser de la administración municipal, quienes presuntamente les advierten que, en caso de instalar pasacalles o material propagandístico, podrían estar sujetos a inspecciones exhaustivas en sus establecimientos.

En medio de esos señalamientos, el episodio ocurrido con el escolta del secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, fue interpretado por muchos con un indicio más de que presuntamente los candidatos del senador Trujillo estarían jugando con la cancha a su favor.

Cabe recordar que Lacouture ha sido señalado en el pasado, según publicó el medio La Silla Vacía, de ser presuntamente uno de los actores clave para que el senador Trujillo sacara en la Guajira en los pasados comicios más de 20.000 votos, pese a no ser de ese departamento.

A través de un comunicado publicado el pasado 3 de marzo, el representante Daniel Restrepo calificó de falaces esos señalamientos. “Rechazamos de forma categórica cualquier insinuación que nos vincule con la compra de votos o cualquier práctica ilegal”, dijo.

De igual forma, Lacoture señaló no estarse movilizando en el vehículo de su escolta al momento de los hechos y aseveró no estar involucrado en ningún delito electoral.

Para conocer su versión de los hechos, y especialmente sobre las denuncias de presuntas intimidaciones a otras campañas en Itagüí, EL COLOMBIANO consultó tanto con la Alcaldía como con el senador Trujillo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

