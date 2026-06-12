Aprueban la Ley Bartolo: este municipio de Antioquia se convierte en la Capital Mundial de la Mula de Silla

El Congreso de Colombia aprobó la denominada Ley Bartolo, una iniciativa que reconoce oficialmente a Titiribí como la capital mundial de la Mula de Silla. Además, vincula a la Nación con la conmemoración de los 250 años de fundación del municipio y abre la puerta para que el Gobierno promueva programas de protección y fomento de la tradición arriera. La norma, que ya surtió su cuarto debate, está a la espera de sanción presidencial.
El senador antioqueño Germán Blanco, impulsor de la propuesta, destacó que la ley es el resultado de un trabajo legislativo construido con las comunidades y criadores del mismo municipio.
Además del reconocimiento simbólico, la ley tiene un alcance concreto: autoriza al Gobierno Nacional a promover actividades culturales, turísticas y académicas relacionadas con el sector mular, apoyar proyectos que fortalezcan la identidad arriera del municipio y a producir un documental sobre la historia de Titiribí y su vínculo con la mula de silla.
En ese sentido, Jaime Humberto Salazar, criador de mulas e inspirador de la norma, manifestó que esperan que el Ministerio de Cultura asigne los recursos necesarios para producir ese material, pues considera que Titiribí es el municipio madre del Suroeste antioqueño, con una historia que merece ser contada.
Para una región donde la cría y el mejoramiento genético de estos animales ha sido durante generaciones una actividad central de la economía y la cultura, el respaldo del Estado es un gesto de gran importancia.
Con miras al futuro, Salazar también expresó que la esperanza de los titiribeños con la ley es que el Gobierno Nacional asigne recursos importantes al municipio con motivo de la conmemoración de sus 250 años, para seguir impactando el ecosistema educativo y cultural de sus habitantes.
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