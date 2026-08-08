De la Espriella anuncia “mano de hierro” contra las estructuras criminales luego del traslado de 117 presos

El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella confirmó, oficialmente, el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de “alto perfil” y vinculadas a “procesos de negociación de paz”. Esta operación comenzó horas antes de la posesión este 7 de agosto de De la Espriella y marca una de las primeras decisiones de la nueva administración en materia de seguridad y control penitenciario. La medida fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por instrucción directa del jefe de Estado, según informó la Oficina de Prensa de la Presidencia. De acuerdo con el Gobierno, “los internos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne”. La administración de De la Espriella aseguró que esto busca reforzar el control sobre las cárceles e impedir que las estructuras criminales continúen utilizando los centros penitenciarios para mantener o coordinar actividades delictivas. En contexto: Alias 'Douglas' y 'Carlos Pesebre', entre los trasladados de la cárcel de Itagüí

¿Qué es la “mano de hierro” de Abelardo de la Espriella contra las estructuras criminales?

El presidente, Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales, aseguró que está coordinando personalmente el traslado de internos de alto perfil recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí y anunció que serán enviados a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En un video publicado en la tarde de este sábado 8 de agosto, el mandatario afirmó que cerca de 117 reclusos serán trasladados, al considerar que algunos de ellos continuaban coordinando actividades criminales desde el centro penitenciario. “Compatriotas, desde muy temprano estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario que más bien es una discoteca, un centro de eventos. Eso en la era del Tigre se acabó”, aseguró De la Espriella.

43 de los traslados ya se habían concretado: De la Espriella

El mandatario indicó que, al momento de su declaración, 43 de los traslados ya se habían concretado, mientras que los restantes se ejecutarían durante las siguientes horas. “Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del Tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos”, afirmó. De La Espriella sostuvo que uno de los objetivos de su administración será impedir que las estructuras criminales utilicen las cárceles como centros de coordinación de sus actividades. “Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana”, manifestó. Puede leer: Video | Atentado con explosivos destruyó peaje de Mondomo entre Cali y Popayán El presidente también aseguró que personalmente está coordinando operaciones militares contra objetivos de alto valor. En ese contexto, señaló que su Gobierno buscará recuperar la seguridad mediante una estrategia de confrontación contra las organizaciones criminales. “De otra parte estoy coordinando también personalmente los operativos militares para dar de baja a los objetivos de alto valor”, dijo. Según el mandatario, la seguridad será una de las prioridades de su administración. “La patria milagro dará resultados en seguridad, porque un país que no tiene seguridad no tiene nada y la vamos a recuperar con mano de hierro”, afirmó. De La Espriella advirtió que los integrantes de grupos criminales tendrán como alternativa someterse a la justicia o enfrentar las operaciones de la Fuerza Pública. “Bandido que no se someta será dado de baja como el derecho corresponde. Hoy más que nunca estoy firme por la patria”, concluyó.

De La Espriella busca recuperar el control de las cárceles

En el comunicado, el Gobierno señaló que esta decisión hace parte de las primeras acciones para “recuperar el control permanente de las cárceles”, garantizar el cumplimiento de la ley y hacer efectivas las órdenes judiciales.

La Presidencia también lanzó una advertencia a las organizaciones criminales que operan desde los centros penitenciarios. “Quienes pretenden utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, señaló el Ejecutivo. La decisión representa, además, un cambio frente al modelo aplicado durante el gobierno de Gustavo Petro, particularmente frente a la política de 'paz total' y los procesos de diálogo sociojurídico adelantados con diferentes estructuras criminales.

Gobierno de Abelardo de la Espriella ordena traslado de 117 presos de alto perfil vinculados a negociaciones de paz.

103 cabecillas fueron sacados de la cárcel de Itagüí

Uno de los principales movimientos se produjo en la cárcel La Paz de Itagüí, donde permanecían excluidos varios de los principales cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá que participaron en la denominada mesa de paz urbana. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el traslado de 103 cabecillas que estaban excluidos en ese establecimiento y señaló que entre ellos se encuentran algunos de los jefes criminales más importantes de la región. La operación fue acompañada por un amplio despliegue del Inpec en los alrededores de la prisión. La movilización de vehículos del instituto penitenciario se produjo mientras en Cali avanzaban los actos de posesión del nuevo presidente. Fuentes cercanas a los internos habían señalado que desde la noche anterior algunos de los presos fueron advertidos de que debían prepararse para su traslado. Entre los nombres mencionados están alias 'Carlos Pesebre', 'Douglas' y 'El Indio', quienes, de acuerdo con la información entregada por Rendón, hacen parte del grupo trasladado. También trascendió que entre los reclusos reubicados estaría el exparamilitar Hernán Giraldo.

Gobierno de Abelardo De La Espriella ordena traslado de 117 presos de alto perfil vinculados a negociaciones de paz

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'Douglas', uno de los nombres de mayor peso

Uno de los casos que concentra mayor atención es el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias 'Douglas', señalado como uno de los principales cabecillas de la banda La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado. 'Douglas' fue uno de los nombres asociados a las conversaciones de paz urbana que se desarrollaron durante el gobierno Petro y que buscaban avanzar en un proceso de sometimiento y desarticulación de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá. Otros integrantes de esas estructuras, como alias 'Tom', 'Vallejo', 'El Compa', 'Grande Pa', 'Lindolfo' y 'Juan 23', también aparecen entre los nombres relacionados con las organizaciones que participaron en los acercamientos, aunque al cierre de la información no estaba confirmado el traslado de todos ellos.

Alias ‘Douglas’

Gobierno anuncia cambio frente a la 'paz total'

El traslado de los internos se produce en paralelo con los primeros anuncios de seguridad de De La Espriella, quien desde el cantón militar Pichincha impartió instrucciones a las Fuerzas Militares ya la Policía para intensificar la ofensiva contra las estructuras criminales. El mandatario también anunció que su Gobierno preparará un listado de grupos ilegales que permita a la Fuerza Pública definir con mayor precisión las organizaciones que serán objeto de operaciones. “En las próximas horas mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos para el combate frontal del crimen”, afirmó. De La Espriella sostuvo, además, que la estrategia de diálogo con las organizaciones criminales llegó a su fin y que su administración privilegiará el sometimiento a la justicia. Continúe leyendo: Exclusivo | Los 25 bombardeos en el gobierno Petro que reflejan a quién se decidió atacar y a quién no “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”, señaló. La nueva política podría implicar una mayor intensidad de las operaciones militares contra estructuras armadas, campamentos, corredores de movilidad y zonas de influencia, siempre bajo los criterios establecidos por la legislación colombiana y el derecho internacional humanitario. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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