Así deja Petro “la olla raspada” de las finanzas públicas: $98 billones solo en intereses en 2027

Tras pasar buena parte de su mandato cuestionando la situación fiscal que, según él, recibió del gobierno de Iván Duque, el presidente, Gustavo Petro, dejará a su sucesor, Abelardo de la Espriella, un panorama igual de complejo, con menor margen de maniobra para ejecutar los recursos públicos.
¿Por qué? El Gobierno Petro dejará la deuda más alta en la historia de Colombia, heredando al próximo mandato un panorama fiscal bajo una severa presión. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la deuda neta alcanzará un nivel récord del 61% del PIB al cierre de 2026, consolidando un saldo que a mayo de este año llegó a los $1.169,9 billones, lo que representa un incremento acumulado de $364,9 billones desde agosto de 2022, cuando Petro asumió la Presidencia. Incluso, en el último año el saldo subió $79,1 billones.
Este nivel de obligaciones es impulsado por un deterioro del balance primario, que terminó 2025 como el peor de América Latina y proyecta un déficit del -4,1% para este año. Aunque el Ministerio de Hacienda sigue financiándose en el mercado local con masivas subastas, el país continúa endeudándose a tasas altas que rondan el 12,9%, un costoso panorama que obligará a la Nación a destinar cerca de $98,1 billones en 2027 (casi uno de cada tres pesos recaudados) única y exclusivamente para pagar los intereses de la deuda.
En plata blanca, el presidente Petro deja “la olla raspada” y el “fogón encendido” por la alta deuda y un gasto limitado.
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