Instrumentalizaban mujeres para sacar droga de Medellín a otros países y llevarla a cárceles: así cayó una red de ‘mulas’

Una operación trasnacional, denominada Temis, arrojó el desmantelamiento de una organización, que operaba en Antioquia y San Andrés Islas, dedicada al transporte de estupefacientes desde Medellín hacia otras regiones de Colombia, ciudades del exterior y hasta centros penitenciarios.
Se trata de una red que instrumentalizaba mujeres como mulas. Según el reporte oficial, una estructura logística, financiera y operativa encargada de reclutar personas en condiciones de vulnerabilidad. Cuatro años les siguieron la pista las autoridades.