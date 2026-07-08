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El pulso de Scaloni: Garmin y la oportunidad de “medir” la taquicardia albiceleste

La marca de dispositivos tecnológicos aprovechó el impacto viral de la reacción del técnico para integrarse en la conversación global, transformando la alta tensión del partido en una inmediata y creativa oportunidad.

  • Las lágrimas y el silencio de Lionel Scaloni tras la agónica clasificación argentina ante Egipto no solo inundaron las redes sociales; también encendieron las alertas de Garmin. FOTO: Tomada de redes sociales @garminargentina.
    Las lágrimas y el silencio de Lionel Scaloni tras la agónica clasificación argentina ante Egipto no solo inundaron las redes sociales; también encendieron las alertas de Garmin. FOTO: Tomada de redes sociales @garminargentina.
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

08 de julio de 2026
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El silencio y las lágrimas de Lionel Scaloni tras la sufrida clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 no solo conmovieron a la hinchada, sino que activaron el radar de una marca que vio una oportunidad.

Le puede interesar: Esto significa el polémico gesto que hizo el entrenador de Egipto, tras denunciar que Argentina presionó al árbitro en el partido

La Selección Argentina estuvo al borde del asiento tras ir perdiendo 2-0 contra Egipto hasta el segundo tiempo; el gol de Mostafa Ziko desató una tensión que se volvió viral. Al finalizar el encuentro, el director técnico se quebró en llanto y evitó dar declaraciones.

“No, no puedo levantar la mirada, lo siento... estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, déjame”, expresó Sacaloni. Ese instante de vulnerabilidad fue transformado por Garmin en una inmediata oportunidad de comunicación.

El ritmo cardíaco de la clasificación

Lejos de dejar pasar el fenómeno que inundó las redes sociales, la compañía aplicó una estrategia de real-time marketing. Garmin publicó una serie de imágenes donde insertó el logo de la compañía en el reloj que Scaloni utilizó durante el partido.

La secuencia visual inicia con un plano del reloj a lo lejos, sin revelar pulsaciones. Acto seguido, la gráfica muestra el elevado pico de frecuencia cardíaca que el entrenador habría alcanzado en el momento de mayor dramatismo del encuentro.

Con esta ejecución, la empresa no promocionó un producto de forma directa, sino que utilizó el monitoreo de los signos vitales —una de las funciones más reconocidas de sus dispositivos— para conectar con la intensidad emocional de los aficionados.

La actualidad como aliada

Esta acción de la marca aprovechó un acontecimiento de gran impacto para generar contenido relevante mientras el diálogo sobre el polémico partido sigue vigente.

En lugar de interrumpir la conversación, la firma aportó una perspectiva natural ligada a su propuesta de valor. El monitoreo técnico se convirtió en una herramienta para narrar el suspenso del partido.

Con esta pieza corta, publicada en el momento oportuno (que luego fue extrañamente borrada), Garmin transformó la escena del técnico en un recurso para reforzar su reconocimiento de marca, en un contexto que puede ser el mejor aliado en una estrategia de comunicación.

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