Abelardo le ganaría a Cepeda en segunda vuelta y con Paloma habría empate técnico, según encuesta de Atlas Intel

A dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones en primera vuelta, cada vez más las encuestas empiezan a arrojar resultados que marcan una tendencia. En la medición más reciente de AtlasIntel para Semana se ve que Abelardo de la Espriella duplicaría a Paloma Valencia y se acerca a Iván Cepeda en la pugna por la Presidencia. En el primer puesto se encuentra Iván Cepeda (Pacto Histórico) con el 37,6 % de la intención de voto. Luego, de segundo se ubica Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 32,9 %, logrando una ventaja sobre Paloma Valencia, que se posiciona tercera con el 16,7 %. Detrás del grupo de quienes puntúan en la intención de voto, se ubican, por debajo del 5%, Sergio Fajardo, que registra un 4,9 %, y Claudia López, con un 3,5 %. Los demás aspirantes obtuvieron cifras menores: Santiago Botero (0,4 %), Carlos Caicedo (0,3 %), seguidos por Gustavo Matamoros, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, todos con el 0,1 %. En el fondo de la tabla siguen Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo (quien ya se retiró de la campaña electoral y se encuentra apoyando a Cepeda) y Sondra Macollins; aparecen con un 0 %, mientras que el voto en blanco se sitúa en el 3,2 %.

Escenarios en segunda vuelta

Hasta el momento, ninguno de los candidatos supera el margen para ganar en primera vuelta; por eso, los escenarios en un balotaje son clave. Es por ello que las encuestas también estudian los posibles desenlaces dependiendo de quiénes pasen a una segunda vuelta. AtlasIntel expuso que Abelardo de la Espriella, vencería a Iván Cepeda con un 44 % frente a un 40,4 %. Por otro lado, en una segunda vuelta entre Cepeda y Paloma Valencia se presentaría un empate técnico. Esto, porque la candidata del Centro Democrático lograría el 40,6 % y el aspirante del Pacto Histórico el 39,2 %, una diferencia mínima si se considera el margen de error del 1 % de la encuesta. Finalmente, si la contienda fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero ganaría con el 39,4 % de la votación, mientras que el exgobernador antioqueño y exalcalde de Medellín alcanzaría el 26,3 %.

El criterio para la encuesta

El estudio se realizó de forma presencial y se llevó a cabo entre el 9 y el 14 de mayo. Para su ejecución, se entrevistó a un total de 5.039 personas a lo largo de todas las regiones de Colombia, bajo los parámetros de la nueva ley de encuestas. La ficha técnica del sondeo establece un margen de error del 1 % y un nivel de confianza del 95 %.

Ficha técnica