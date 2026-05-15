Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Abelardo le ganaría a Cepeda en segunda vuelta y con Paloma habría empate técnico, según encuesta de Atlas Intel

En primera vuelta, en cambio, Cepeda lidera (37,6%), le sigue De la Espriella (32,9%) y Paloma en el tercer lugar (16,7%).

  • Los tres candidatos son los punteros en las encuestas. Foto: Colprensa
    Los tres candidatos son los punteros en las encuestas. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones en primera vuelta, cada vez más las encuestas empiezan a arrojar resultados que marcan una tendencia. En la medición más reciente de AtlasIntel para Semana se ve que Abelardo de la Espriella duplicaría a Paloma Valencia y se acerca a Iván Cepeda en la pugna por la Presidencia.

En el primer puesto se encuentra Iván Cepeda (Pacto Histórico) con el 37,6 % de la intención de voto. Luego, de segundo se ubica Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 32,9 %, logrando una ventaja sobre Paloma Valencia, que se posiciona tercera con el 16,7 %.

Detrás del grupo de quienes puntúan en la intención de voto, se ubican, por debajo del 5%, Sergio Fajardo, que registra un 4,9 %, y Claudia López, con un 3,5 %.

Los demás aspirantes obtuvieron cifras menores: Santiago Botero (0,4 %), Carlos Caicedo (0,3 %), seguidos por Gustavo Matamoros, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, todos con el 0,1 %.

En el fondo de la tabla siguen Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo (quien ya se retiró de la campaña electoral y se encuentra apoyando a Cepeda) y Sondra Macollins; aparecen con un 0 %, mientras que el voto en blanco se sitúa en el 3,2 %.

Escenarios en segunda vuelta

Hasta el momento, ninguno de los candidatos supera el margen para ganar en primera vuelta; por eso, los escenarios en un balotaje son clave. Es por ello que las encuestas también estudian los posibles desenlaces dependiendo de quiénes pasen a una segunda vuelta.

AtlasIntel expuso que Abelardo de la Espriella, vencería a Iván Cepeda con un 44 % frente a un 40,4 %.

Por otro lado, en una segunda vuelta entre Cepeda y Paloma Valencia se presentaría un empate técnico. Esto, porque la candidata del Centro Democrático lograría el 40,6 % y el aspirante del Pacto Histórico el 39,2 %, una diferencia mínima si se considera el margen de error del 1 % de la encuesta.

Finalmente, si la contienda fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero ganaría con el 39,4 % de la votación, mientras que el exgobernador antioqueño y exalcalde de Medellín alcanzaría el 26,3 %.

El criterio para la encuesta

El estudio se realizó de forma presencial y se llevó a cabo entre el 9 y el 14 de mayo.

Para su ejecución, se entrevistó a un total de 5.039 personas a lo largo de todas las regiones de Colombia, bajo los parámetros de la nueva ley de encuestas.

La ficha técnica del sondeo establece un margen de error del 1 % y un nivel de confianza del 95 %.

Ficha técnica

1.Persona jurídica que realizó la encuesta y quien la encomendó: ATLASINTEL S.A.S / Publicaciones SEMANA.

2.Fuente de financiación: Publicaciones SEMANA.

3.Tipo, tamaño de la muestra y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: Encuesta cuantitativa / 5.039 encuestados / Atlas Presencial.

4.Temas de la encuesta: Escenario electoral, aprobación presidencial y percepciones sobre el contexto político, económico y social.

5.Texto literal de la pregunta o preguntas formuladas: El cuestionario completo se presenta como anexo a este informe.

6.Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: El cuestionario completo se presenta como anexo a este informe.

7.Espacio geográfico y fecha o período de tiempo en que se realizó: Territorio de Colombia; 09/05/2026 - 14/05/2026.

8.Margen de error de diseño: +/- 1 p.p. para todas las preguntas.

9.Tipo de estudio: Encuesta cuantitativa.

10.Propósito del estudio: Investigar el escenario electoral de Colombia y las percepciones sobre el contexto político, económico y social.

11.Universo representado: Electorado de Colombia.

12.Método de recolección de datos: Entrevistas cara a cara asistidas por computadora (CAPI), realizadas por entrevistadores humanos.

13.Nivel de confiabilidad: 95 %.

14.Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta: Andrei Cristian Roman, Thiago Barros Rodrigues Costa, Felipe Lamarca y Andrei Camilo Santos.

15.Declaración sobre contraprestación por responder la encuesta: No hubo ninguna contraprestación.

Lea también: De Uribe en 2006 a Rodolfo en 2022: cuando la izquierda reclamaba debates presidenciales; ¿doble rasero?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos