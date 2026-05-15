El curioso efecto de Lili Pink en el consumidor: las ventas se dispararon 35% tras redadas de la Fiscalía

Técnico del Pasto, Jonathan Risueño, sancionado con cinco fechas y una millonaria multa por provocar a la hinchada del Junior

Deportivo Pasto cerró un semestre de contrastes: la satisfacción de haber peleado en las finales se vio empañada por la dura sanción a su estratega. Risueño tendrá que ver los primeros cinco partidos del torneo Clausura desde la tribuna.