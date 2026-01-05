x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El 13 de enero se abrirán las matrículas en las escuelas públicas de 116 municipios de Antioquia

La Gobernación de Antioquia es la responsable de la educación en 116 municipios del departamento que no son certificados en educación.

  • La Secretaría de Educación recuerda que el proceso de matrícula es completamente gratuito y no requiere intermediarios. FOTO: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

A partir del 13 de enero estarán abiertas las matrículas en los 116 municipios no certificados de Antioquia, dirigidas a estudiantes de primera infancia, educación básica y media, con el propósito de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede por fuera del sistema educativo y pueda acceder a una educación pública, gratuita y de calidad.

Puede leer: El nuevo rector encargado de la UdeA, ¿cuota de la exministra de Salud Carolina Corcho?

Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia y presentar el documento de identidad del estudiante, el certificado de estudios del año anterior y, en caso de discapacidad o trastorno del aprendizaje, el certificado médico correspondiente.

Para el año 2026, la Secretaría de Educación proyecta una matrícula de 381.147 estudiantes en el sector oficial y 26.948 en el sector no oficial. El calendario académico iniciará el 19 de enero y finalizará el 29 de noviembre de 2026.

El secretrario (e) de Educación de Antioquia, Adrián Alexander Castro, señaló: “Nuestro llamado es a que todas las familias realicen oportunamente la matrícula de sus hijos e hijas. La educación es un derecho y una oportunidad para transformar vidas y territorios. Desde la Secretaría de Educación seguimos trabajando para ofrecer condiciones que garanticen el acceso, la permanencia y la calidad educativa en cada rincón del departamento”.

Entérese: Nueva licitación por $31.500 millones para construir megacolegio en La América

Como parte del compromiso con el acceso y la permanencia escolar, la Gobernación de Antioquia aseguró que seguía fortaleciendo programas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Jornada Extendida, el transporte escolar, el Programa de Alfabetización Inicial y el Programa de Transformación de la Educación Media, además de otras estrategias orientadas a reducir la deserción y mejorar las trayectorias educativas.

La Secretaría de Educación recuerda que el proceso de matrícula es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Para resolver inquietudes, la ciudadanía puede escribir al correo electrónico simatantioquia@antioquia.gov.co.

