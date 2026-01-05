El 13 de enero se abrirán las matrículas en las escuelas públicas de 116 municipios de Antioquia

A partir del 13 de enero estarán abiertas las matrículas en los 116 municipios no certificados de Antioquia, dirigidas a estudiantes de primera infancia, educación básica y media, con el propósito de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede por fuera del sistema educativo y pueda acceder a una educación pública, gratuita y de calidad.
Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia y presentar el documento de identidad del estudiante, el certificado de estudios del año anterior y, en caso de discapacidad o trastorno del aprendizaje, el certificado médico correspondiente.