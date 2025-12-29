Nueva licitación por $31.500 millones para construir megacolegio en La América

Si el cronograma se cumple, en abril de 2027 la comuna 12-La América contará con un megacolegio operando. El punto de partida de este proyecto es la apertura del concurso que acaba de publicar la Alcaldía de Medellín para elegir a una firma contratista que ejecute esta obra.

La convocatoria al respecto acaba de ser publicada en la plataforma de contratación estatal Secop II por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y los términos pueden ser consultados en el Buscador de las Oportunidades del Distrito, lo mismo que en el sitio web de la EDU, o directamente en el enlace de Secop II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9323561&isFromPublicArea=True&isModal=False.

Las instalaciones del megacolegio Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, ubicado en la comuna 12-La América tendrán una inversión total de 31.500 millones de pesos y la intención es que beneficie a 280 estudiantes en la jornada de bachillerato.

Se espera que los trabajos se comiencen a realizar desde los inicios del año entrante, 2026, y que finalicen en abril de 2027.

La meta de la actual administración distrital es construir 10 megacolegios durante su cuatrienio en la ciudad.

Hace una semana fue adjudicada también mediante licitación pública de la Sección Escuela Conrado González Mejía, en la comuna 7-Robledo, siendo el primero de los megacolegios en comenzar el camino hacia su operación.

En ese caso, se presentaron 12 propuestas representadas en 25 empresas y tras surtirse el proceso de evaluación fue adjudicada al Consorcio Escuela Conrado, integrado por las firmas Inmobiliaria S. A. S. y SP Ingenieros S. A. S.

El megacolegio Sección Escuela Conrado González beneficiará a 580 estudiantes en las jornadas de preescolar y primaria, y en su renovación se hará una inversión superior a los $32.800 millones.