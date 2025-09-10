x

En Antioquia mejorarán genéticamente al ganado vacuno para mejorar su producción

Una de las metas es lograr 11.000 preñeces que mejoren las condiciones del ganado y la leche.

    Se espera beneficiar a productores en 32 departamentos. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Buscando la transformación y modernización del sector agropecuario, Antioquia adelanta una nueva iniciativa pública para mejoramiento genético de ganado vacuno en 32 departamentos. Un proyecto que liderará en campo la Universidad de Antioquia, con el que se busca alcanzar más de 22.000 servicios de inseminación artificial a término fijo y 11.000 preñeces confirmadas.

“Vamos a intervenir 32 municipios, aproximadamente mil 500 productores, que nos permitan favorecer la productividad y sostenibilidad en esta cadena tan importante para consolidar el clúster cárnico-bovino en el departamento. Nuestros pequeños productores ven lejano el acceso a la genética de calidad, en este caso invertimos recursos públicos para acercarles la genética”, manifestó Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico.

Con la estrategia, además, se entregarán kits de inseminación a 32 asociaciones para garantizar la capacidad instalada en el territorio, se realizarán 18 cursos presenciales y 9 interactivos, se formarán 32 inseminadores locales para apoyar a las comunidades y se realizarán más de 7.500 visitas de acompañamiento técnico a los predios.

También habrá charlas virtuales y cápsulas educativas para 2.500 ganaderos y fortalecimiento de asociaciones y clúster cárnico para abrir nuevos mercados y mejorar la comercialización.

La decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, Jenny Chaparro Gutiérrez, explicó que el mejoramiento genético bovino es esencial para “mejorar la eficiencia reproductiva de los animales” y tener mayor productividad, es decir, “mejor carne y más leche, con las crías producto de este mejoramiento genético”.

El proyecto se ejecutará hasta 2027 con una inversión total de $7.930 millones de pesos, de los cuales el departamento aporta $6.100 millones y la Universidad de Antioquia cerca de $1.830 millones en especie.

El mejoramiento genético bovino pretende impulsar la productividad ganadera, por ejemplo, en la producción de leche, cuyo promedio actualmente es de 16 litros/vaca por día, mientras que países con condiciones similares a Colombia alcanzan los 37,8 litros/vaca al día. También se busca mejorar indicadores reproductivos como la tasa de natalidad y reducir los intervalos entre partos.

Vale la pena resaltar que la ganadería en Antioquia es un pilar de la economía rural y sustento de miles de familias. El departamento concentra el 11 % del inventario bovino en el país y el 90 % de los ganaderos son pequeños productores con menos de 10 hectáreas.

El departamento es uno de los pioneros en cuanto a mejoramiento genético de bovinos en Colombia. Es un trabajo que lleva décadas perfeccionándose de la mano de la academia y el sector productivo. La genética bovina es responsable del 30% del desempeño que ofrezca en ganado, y para ello se emplean varias estrategias como la venta de semen para inseminación artificial; pruebas genómicas que faciliten identificar el potencial y mérito genético del ganado y así tomar decisiones en las fincas productivas en cuanto a reemplazo de animales y labores de apareamiento; también se hace mejoramiento del entorno como potreros y pastos, con lo cual, de paso, se analiza la leche para determinar su composición y dependiendo de los resultados se toman decisiones en la alimentación del ganado para mejorar la calidad del producto.

