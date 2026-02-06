Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la ‘Gran Consulta’, según AtlasIntel

Una encuesta de AtlasIntel para la Revista Semana, realizada de manera presencial a 7.298 personas en todo el país, muestra que la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lidera en la intención de voto con el 26,9 %. Sin embargo, la sorpresa se la llevó Vicky Dávila, quien duplicó su porcentaje, que en enero se estableció en el 7%, pero que hoy registró el 15,4%.
Por su parte, el candidato que más perdió apoyo en el último mes fue el exministro Juan Carlos Pinzón, cuya intención de voto se redujo casi a la mitad, del 13,1 % al 7 %.
Actualmente, Pinzón ocupa el sexto lugar en la Gran Consulta por Colombia, detrás de Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria (9 %), el voto en blanco (9 %) y Juan Daniel Oviedo (7,5 %).
Después de Pinzón se ubica Enrique Peñalosa (6,5 %); tras de él, Juan Manuel Galán (4 %); luego, David Luna (3 %) y, por último, Mauricio Cárdenas (0,5 %).