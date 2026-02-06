Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la ‘Gran Consulta’, según AtlasIntel

Una encuesta de AtlasIntel para la Revista Semana, realizada de manera presencial a 7.298 personas en todo el país, muestra que la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lidera en la intención de voto con el 26,9 %. Sin embargo, la sorpresa se la llevó Vicky Dávila, quien duplicó su porcentaje, que en enero se estableció en el 7%, pero que hoy registró el 15,4%. Por su parte, el candidato que más perdió apoyo en el último mes fue el exministro Juan Carlos Pinzón, cuya intención de voto se redujo casi a la mitad, del 13,1 % al 7 %. Lea también: Cristo se baja de la consulta de izquierda ante la ausencia de Iván Cepeda: “Está incompleta” Actualmente, Pinzón ocupa el sexto lugar en la Gran Consulta por Colombia, detrás de Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria (9 %), el voto en blanco (9 %) y Juan Daniel Oviedo (7,5 %). Después de Pinzón se ubica Enrique Peñalosa (6,5 %); tras de él, Juan Manuel Galán (4 %); luego, David Luna (3 %) y, por último, Mauricio Cárdenas (0,5 %).

Aunque todos aparecieron juntos en la foto que se compartió en las últimas horas luego de la inscripción de la consulta, ni Juan Carlos Pinzón ni Juan Manuel Galán se inscribieron oficialmente; tienen plazo hasta hoy para hacerlo.

La metodología de la encuesta

Esta nueva medición que se dio a conocer hace pocas horas, y que realizó AtlasIntel para la revista Semana, se habría llevado a cabo de manera presencial desde el 27 de enero hasta el 04 de febrero en distantas regiones y departamentos del país.

Perfil de la muestra AtlasIntel. Foto: SEMANA.

Del total de encuestados, el 50.2 % fueron mujeres y el 49.8 %, hombres. En cuanto a la distribución por edades y regiones el grupo que tuvo más participación es el de 45 a 59 años (24.6%), seguido de cerca por los jóvenes de 25 a 34 años (21.4%). La zona Central —donde se ubica Cundinamarca— representa el mayor peso de la muestra con un 35.0%, seguida por Bogotá con un 23.2% y el Caribe con un 20.5%.

El estudio, que contó con una muestra de 7.298 encuestados, ofrece un margen de error de ±1 p.p. y un nivel de confianza del 95%.

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

Ficha técnica AtlasIntel. Foto: SEMANA.