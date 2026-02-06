“Mi instrucción es clara a la fuerza pública: mantener la presencia y el control en Barrio Antioquia”: alcalde de Medellín

En Barrio Antioquia – conocido de tal forma pero que lleva por nombre Barrio Trinidad – la Policía Metropolitana llevó a cabo otro operativo para afectar las finanzas de los grupos criminales que tienen injerencia en ese y en otros sectores de la ciudad.

La banda delincuencial intervenida, según las autoridades, también se llama “Barrio Antioquia”, y por medio de una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda se logró la captura en flagrancia de un hombre, además de la incautación de 7 kilos de marihuana, $35 millones en efectivo y un celular. De acuerdo con la Policía, la propiedad servía como una bodega de almacenamiento de droga en grandes proporciones, y de ahí se distribuía a varios puntos de Medellín.

“Continuaremos avanzando con presencia institucional para desestabilizar estas economías ilegales, para cerrarles espacio a los grupos delincuenciales, y para seguir recuperando la tranquilidad en los territorios. No nos vamos a ir de Barrio Antioquia, ahí vamos a seguir con autoridad y orden como nos lo pide la gente”, precisó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en pronunciarse frente a este suceso a través de su cuenta de X, y reiteró que en este punto de la capital antioqueña hay presencia constante de la fuerza pública para mitigar el delito.

“Mi instrucción es clara a la fuerza pública y al secretario de seguridad: mantener la presencia y el control en Barrio Antioquia. Además de los golpes estructurales y las incautaciones de toneladas de droga, en controles diarios y permanentes, siguen cayendo delincuentes”, dijo.