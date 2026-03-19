Hallan en costales y enterrado el cuerpo sin vida de un menor de 15 años en Itagüí, Antioquia

En un lote utilizado para el cultivo de caña en la vereda El Ajizal, de Itagüí, algunas personas vieron una media ensangrentada que levantó toda clase de sospechas. Al seguir los rastros de sangre, encontraron que en un punto de este predio había una pierna que sobresalía y, al escarbar, vieron el cuerpo sin vida de una persona, que estaba dentro de un costal.
Así ocurrió el hallazgo a las 12:15 de la tarde del pasado miércoles en el sector El Beneficio. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, con apoyo de los organismos de socorro, desenterraron estos restos y en un comienzo no identificaron a la víctima, puesto que no lo extrajeron de la envoltura.