Hallan en costales y enterrado el cuerpo sin vida de un menor de 15 años en Itagüí, Antioquia

En un lote utilizado para el cultivo de caña en la vereda El Ajizal, de Itagüí, algunas personas vieron una media ensangrentada que levantó toda clase de sospechas. Al seguir los rastros de sangre, encontraron que en un punto de este predio había una pierna que sobresalía y, al escarbar, vieron el cuerpo sin vida de una persona, que estaba dentro de un costal. Así ocurrió el hallazgo a las 12:15 de la tarde del pasado miércoles en el sector El Beneficio. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, con apoyo de los organismos de socorro, desenterraron estos restos y en un comienzo no identificaron a la víctima, puesto que no lo extrajeron de la envoltura.

Pero después de las evaluaciones forenses se confirmó que la víctima de estos hechos fue Samir Isaac Yepes Figueroa, un menor barranquillero de 15 años que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo en el barrio El Porvenir, de este mismo municipio del sur del Valle de Aburrá. Entre las evidencias que permitieron su pronta identificación, estaban la pantaloneta negra y la chaqueta blanca que llevaba al momento de la desaparición y las cuales tenía cuando ubicaron sus despojos mortales dentro del costal. Entérese: Macabros hallazgos: dos cuerpos fueron encontrados envueltos en cobija y costal en vías de Antioquia Con esta identificación y las evidencias recopiladas, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los motivos por los cuales ocurrió la muerte de este menor de edad, así como los responsables de este macabro hecho. La Alcaldía de Itagüí y la Policía Metropolitana ofrecieron una recompensa de hasta 40 millones de pesos por quien suministre información sobre los responsables de este asesinato. Con la muerte de este menor, van tres asesinatos este año, mientras que en todo 2025 ocurrieron 11 casos, la cifra más baja de homicidios en los últimos 50 años en Itagüí.

En esta curva del corregimiento San Cristóbal, de Medellín, encontraron el cuerpo sin vida, dentro de costales, de un hombre. FOTOS: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA Y CORTESÍA

Cuerpo embolsado en San Cristóbal

El segundo macabro hallazgo de las últimas horas se produjo sobre las 9:30 de la mañana de este jueves en el sector El Convento, del corregimiento San Cristóbal, de Medellín, luego de que fuera avistado un cuerpo abandonado en un costal cubierto con una sábana negra. Le puede interesar: Hallaron dos cuerpos embolsados en pleno Año Nuevo en la vía a Machado, en Bello Ante esto, los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de la víctima, pero no lo extrajeron de estas envolturas, por lo que su identidad, así como las causas de su muerte, quedaron por establecer, aunque es considerado como un homicidio. El cuerpo fue trasladado por los investigadores a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para establecer la identidad de la víctima, así como la forma en la que se produjo su asesinato. Solo se sabe que tendría entre 20 y 25 años.